Життя місцевих у Бахмуті дивує спокоєм, поки в їхніх будинках точаться бої, а на вулицях підривають автівки

Окупанти намагаються наростити натиск на фланги, аби оточити місто-фортецю Бахмут. Подекуди бої сягнули вже житлових кварталів і нашим збройним силам доводится вибивати росіян з будинків, у яких продовжують жити люди, йдеться в ТСН.

“У Росії найбільший ресурс - це людський і вони його не рахують, ні в одній війні вони його не рахували. Вони не рахують його і досі”, - кажуть захисники міста.

Росіяни змінили тактику навколо Бахмута - вдень - суцільний артилерійський вогонь, а вночі - штурми, аби виснажити наші війська. “Будуть збільшувати на фланг Бахмут. В Северодонецьку вони йшли напролом, знищували місто, а в Бахмуті вони йдуть на оточення Бахмута”, - розповідає боєць Юрій.

У Бахмуті постійно чути вибухи, бої досягли вже житлових кварталів. Вулиця Миру вщент зруйнована російським військом і артилерійські атаки не припиняються. На околиці міста навіть ідуть стрілкові бої, росіяни намагаються прорватися в місто. Хто контролює кожен квартал вже незрозуміло, бої тут за кожен дім. “На крайній бій, який у нас був там, було 4 групи: група вогневої підтримки, 2 штурмові і група евакуації. Вони зайшли, куди змогли. Їм дають годину на штурм будівлі, якщо вони за годину це завдання не виконують, вони туди артою і по своїм”, - розповідає командир підрозділу Нацгвардії Олександр Півненко.

Армійські машини вулицями Бахмута пересуваються на шаленій швидкості, ніби намагаються проскочити між обстрілами. Одному з авто, що везло поранених з передової, не вдалося - опинилось під вогнем. На розбитому склі краплі крові, її пасажири не вижили. Побратими загиблих бійців приїхали забрати речі і зняти колеса, бо резина неабияк цінна на фронті, де осколками усіяне все навкруги.

Здається Бахмут перетворюється на місто-привид і на цих вулицях вже геть нема життя, та із побитих будівель де-не-де, постійно виринають мирні люди, працює навіть крамниця. За її дверима ніби паралельна реальність - ялинка мерехтить вогнями, дівчата розраховуються за товар. Проте, що за вікнами війна, тут нагадують лише холод і спорожнілі полиці. “Яйця, хліб, спічки, свічки, гігієна. Волонтери приїздять, допомагають”, - розповідаються в магазині.

Потенційних покупців цієї крамниці в Бахмуті близько семи тисяч. Це ті, хто досі залишається жити у місті, в якому до великої війни було 70 тисяч мешканців. Чому не виїжджають - на це питання здається не можуть відповісти навіть собі. “Напевне звикли вже. Власниця в Києві, а мені там нічого робити, я у себе вдома. Я буду допомагати людям, які тут лишились”, - каже продавчиня.

Мешканців міста можна побачити, чи то на ринку, який працює тут до обіду, чи в “Пунктах незламності”, де роздають гуманітарку. Встигнути її отримати і повернутись додому слід дотемна, бо вже пообіді обстріли посилюються не на жарт. Здається, у цьому місті головне вже не просто вижити під цим вогнем, а хоча б не здуріти від голосних канонад.

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