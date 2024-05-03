Життя на кордоні з Росією: як армія Путіна нищить села та міста Чернігівщини і що кажуть люди

На Чернігівщині через постійні російські обстріли території стають непридатними для життя і їх називають "сіра зона".

Яка там ситуація і що відомо про життя людей - про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Яка ситуація у Семенівці

Тридцятирічний Олександр, його мати, а ще сестра з трьома дітьми із Семенівки переселяються до сусідньої громади, вглиб області.

Їхня рідна Семенівка - колишній райцентр. До великої війни тут було десять тисяч з гаком населення. А до російського кордону 12 кілометрів. І ворожа артилерія сюди прилітає швидше, аніж вмикається тривога

Голова Семенівської громади Сергій Деденко показує центр міста. Навколо посічені паркани та вікна. У лікарні, де ще є скло - мішки з піском. Останній раз прилетіло у спортивну школу, що стоїть у міському парку.

"Це коли вбило жінку на вулиці. Це такий демонстративний обстріл, вони знали, що це громадська зона міський парк тут людей багато там діти грали і метрів за 40", - каже голова Семенівської громади Сергій Деденко.

Нині у Семенівці лишилося близько половини жителів. Сховище під будинком культури без світла. Електроенергія в укритті зникла після прильоту сюди трьох ракет.

"Тут в укритті дізнаємося, що неподалік Семенівки росіяни вдарили "Іскандером", - каже кореспондентка ТСН.

Чернігівщина

З сіл біля кордону люди виїхали

З десяток сіл Семенівської громади, як і сусідньої Новгород-Сіверської, тягнуться вздовж кордону з Росією. Через часті прильоти більшість місцевих виїхала. Але є і ті, кого складно вмовити на евакуацію. Та й часто родичі та діти у них там, звідки прилітає, в Росії.

Від Вороб'ївки до російського кордону 14 кілометрів. Далі їхати нам не рекомендують, щоб не потрапити під обстріл. Але тут і там, на самому кордоні, живуть люди і переселятися вони не поспішають.

Із Вороб'ївки виїхало лише дві родини. Але й вони повернуться, філософськи кажуть селяни. Бо зараз сезон городів.

Села Чернігівщини

Як працюють магазини та медицина на Чернігівщині

Обслуговувати прикордонні села, зокрема доставляти продукти, дедалі тяжче. Два тижні тому на прикордонні росіяни з дрона розстріляли Максима Андросенка, коли той привіз селянам під кордон продукти. А за кілька днів - поранено іншого водія машини з хлібом.

Керівниця медичної первинки Олена Борисюк каже, що їхні мобільні бригади, як і раніше, раз у місяць їздять селами. Але нині - тільки там, де відносно безпечно.

В амбулаторії вороб'ївського фельдшера Михайла Бездітка не лише медичні інструменти

"Я придбав собі бронежилет і каску", - каже чоловік.

У нього щодня до 5 викликів. Його ділянка - це і сусідні села, які під постійним обстрілом.

Як працюють школи на Чернігівщині

У семенівських школах останній урок був 23 лютого 2022 року. За цей час з чотирьох шкіл тут залишилося три, - каже директока цього ліцею.

"Відтік є, після кожного прильоту десь хтось виїжджає, батьки покидають з маленькими, це більше початкова школа", - каже директорка ліцею Куропко Наталя.

Примусової евакуації на Чернігівщині немає. Але на кордоні живе 53 дітей, котрих треба відселити. Місцева влада для переїзду надає транспорт чи бензин. Урядники їздять Чернігівщиною у пошуках вільних хат. Бо раніше людей із прикордоння переселяли у Семенівку, а тепер і тут жити небезпечно.

Чернігівщина

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