Життя на кордоні з Росією: як армія Путіна нищить села та міста Чернігівщини і що кажуть люди

Окупанти нищать Чернігівщину.
На Чернігівщині через постійні російські обстріли території стають непридатними для життя і їх називають "сіра зона".
Яка там ситуація і що відомо про життя людей - про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
Яка ситуація у Семенівці
Тридцятирічний Олександр, його мати, а ще сестра з трьома дітьми із Семенівки переселяються до сусідньої громади, вглиб області.
Їхня рідна Семенівка - колишній райцентр. До великої війни тут було десять тисяч з гаком населення. А до російського кордону 12 кілометрів. І ворожа артилерія сюди прилітає швидше, аніж вмикається тривога
Голова Семенівської громади Сергій Деденко показує центр міста. Навколо посічені паркани та вікна. У лікарні, де ще є скло - мішки з піском. Останній раз прилетіло у спортивну школу, що стоїть у міському парку.
"Це коли вбило жінку на вулиці. Це такий демонстративний обстріл, вони знали, що це громадська зона міський парк тут людей багато там діти грали і метрів за 40", - каже голова Семенівської громади Сергій Деденко.
Нині у Семенівці лишилося близько половини жителів. Сховище під будинком культури без світла. Електроенергія в укритті зникла після прильоту сюди трьох ракет.
"Тут в укритті дізнаємося, що неподалік Семенівки росіяни вдарили "Іскандером", - каже кореспондентка ТСН.
З сіл біля кордону люди виїхали
З десяток сіл Семенівської громади, як і сусідньої Новгород-Сіверської, тягнуться вздовж кордону з Росією. Через часті прильоти більшість місцевих виїхала. Але є і ті, кого складно вмовити на евакуацію. Та й часто родичі та діти у них там, звідки прилітає, в Росії.
Від Вороб'ївки до російського кордону 14 кілометрів. Далі їхати нам не рекомендують, щоб не потрапити під обстріл. Але тут і там, на самому кордоні, живуть люди і переселятися вони не поспішають.
Із Вороб'ївки виїхало лише дві родини. Але й вони повернуться, філософськи кажуть селяни. Бо зараз сезон городів.
Як працюють магазини та медицина на Чернігівщині
Обслуговувати прикордонні села, зокрема доставляти продукти, дедалі тяжче. Два тижні тому на прикордонні росіяни з дрона розстріляли Максима Андросенка, коли той привіз селянам під кордон продукти. А за кілька днів - поранено іншого водія машини з хлібом.
Керівниця медичної первинки Олена Борисюк каже, що їхні мобільні бригади, як і раніше, раз у місяць їздять селами. Але нині - тільки там, де відносно безпечно.
В амбулаторії вороб'ївського фельдшера Михайла Бездітка не лише медичні інструменти
"Я придбав собі бронежилет і каску", - каже чоловік.
У нього щодня до 5 викликів. Його ділянка - це і сусідні села, які під постійним обстрілом.
Як працюють школи на Чернігівщині
У семенівських школах останній урок був 23 лютого 2022 року. За цей час з чотирьох шкіл тут залишилося три, - каже директока цього ліцею.
"Відтік є, після кожного прильоту десь хтось виїжджає, батьки покидають з маленькими, це більше початкова школа", - каже директорка ліцею Куропко Наталя.
Примусової евакуації на Чернігівщині немає. Але на кордоні живе 53 дітей, котрих треба відселити. Місцева влада для переїзду надає транспорт чи бензин. Урядники їздять Чернігівщиною у пошуках вільних хат. Бо раніше людей із прикордоння переселяли у Семенівку, а тепер і тут жити небезпечно.
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