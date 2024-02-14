Життя на лінії вогню: як армія Путіна знищує Донеччину і чому місцеві не хочуть виїжджати (фото, відео)

Cелище Очеретине на Донеччині під постійним вогнем. Воно розташоване поруч з Авдіївкою, яку вже багато місяців намагається оточити російська армія. Тому до Очеретиного майже щодня прилітають снаряди. У селищі давно немає світла, газу та води. Однак там досі живуть люди.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Чому люди не хочуть їхати з Очеретиного

Очеретине - населений пункт неподалік Авдіївки, до лінії фронту звідси менше 5-ти кілометрів. Звідти сюди досягає усе що може літати: міномети, артилерія, дрони. Регулярно окупанти запускають по селищу й авіабомби. Одна з них впала посеред парку й поруйнувала будинки через дорогу. Зруйнованих осель тут більшає щодня.

Очеретине

Володимирові - 38 років, живе на волонтерський пайках. Доньку евакуював в село неподалік, а сам залишається на господарстві.

"Наживали-наживали, а як це все кинути", - каже він.

Володимир

Пані Тамара виїжджати не хоче, у неї, жаліється, як і у всіх місцевих - своє горе.

"Дочку поховали ось, і куди ми поїдемо. Ні памʼятника не поставили, нічого. Інтерес до життя пропав, так ото і сидимо", - каже вона.

Капелан, який привозить людям допомогу, закликає їх евакуюватись. Помічник капелана - додає, він теж виїхав з Авдіївки через величезну небезпеку. На вмовляння - місцеві лише кивають головами, розбирають продукти й знову розходяться хто куди.

"Люди привикли виживати. Малу-помалу виїжджають, але не всі приживаються на нових місцях", - каже капелан Олег Ткаченко.

Яким вигляд має Очеретине

Опалення, світла, газу і води в Очеретиному немає вже кілька місяців. Але й до цього - пристосовуються.

"Усі будинки тут виглядають приблизно однаково: вибиті шибки, понівечені стіни. З поверхів через постійні обстріли люди спускаються жити у підвали. Там де хтось мешкає - видно за ось такими трубами. В імпровізованих сховках люди влаштовують собі пічне опалення", - каже Іван Петричак.

Очеретине

До війни в Очеретиному мешкало понад 3000 тисячі людей, нині, незважаючи на загострення ситуації довкола Авдіївки - лишається близько 500 людей. Дітей із таких небезпечних територій влада евакуювала примусово.

Очеретине

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