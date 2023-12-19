Життя на лінії вогню: як армія Путіна знищує місто на Запоріжжі та що кажуть місцеві (фото, відео)

У Гуляйполі на Запоріжжі, попри обстріли, досі залишається півтори тисячі людей. Майже два роки живуть без світла, води та газу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

У Гуляйполі людям і досі не дали паливних брикетів

З лінії фронту до Гуляйполя лише 8 кілометрів, проте деякі люди не поспішають покидати своїх домівок.

Зараз місцевим бракує дров, проте гуляйпільці уже і навчилися економити. Ще того року закупили дрова на кошти благодійників, хто витрачав ощадно - має залишки й на другий холодний сезон. Решта - чекають на обіцяні паливні брикети.

Місцеві самостійно збирають дрова

У міськраді запевнили – брикети будуть, щоправда пізніше. Благодійники пообіцяли, що у січні почнуть розвозити по домівках. Поки люди чекають, збирають повалені дерева, ламають гілля - так і зігрівають хати та підвали.

Через обстріли місцеві ночують у Гуляйполі

Валентина разом із чоловіком Григорієм та ще трьома сусідами ночують у підвалі. Встановили ліжка, буржуйку. Вдень розходяться по своїх хатах, пораються по господарству. Валентина каже, що останнім часом росіяни обстрілюють їх саме вночі.

Люди живуть у підвалах

"Зараз найбільш інтенсивні обстріли відбуваються вночі. Це і керовані авіабомби, це і артилерія, РСЗВ, будь які види озброєння прилітали по місту", - каже заступник начальника Пологірського районного управління Віталій Хоменко.

Гуляйполе

У місті і досі живе біля півтори тисячі людей

Через постійні обстріли, відсутність елементарного – води, світла та газу з Гуляйполя виїхали 12 тисяч людей. Зо півтори тисячі залишились та виживають - латають пошкоджені вибухами хати, забивають вікна та ремонтують дахи.

Місцевий житель Микола чекає на повернення до міста дітей та онуків – їх у нього аж четверо. Попри надзвичайний ризик для життя, ці люди і думати не хочуть про евакуацію.

Гуляйполе

"Вже два роки ми тут, ми надіємося, що таки відгонять їх, хоча б до Поліг. Як кажуть втягнулися, ну жити всім же хочеться, а куди діватися, страшно і хлопцям страшно, що воюють", - каже Микола.

У Гуляйполі зараз хочуть єдиного - щоб припинилися обстріли. Люди навіть у встановили символічну невелику ялинку у місті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Життя поряд з ворогом! Чи є надія на тепло в Гуляйполі на Запоріжжі?

Нагадаємо, Сирський розповів про наступ ворога на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.