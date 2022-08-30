Життя обірвалося на гільйотині: що відомо про правління одного з найкривавіших диктаторів XX ст. Саддама Хусейна

Одним із ініціатороів найкривавішої війни від часів Другої світової був іракський диктатор Саддам Хусейн, який хотів захопити увесь Близький Схід. Спочатку він нападає на Іран, веде жорстоку 8-річну війну, пізніше атакує Кувейт.

Він особисто страчував своїх політичних конкурентів, але доля відплатила йому тієї ж монетою.

ТСН продовжує переглядати уроки історії у циклі "Смерть диктатора".

Своїм кумиром він вважав Сталіна, за що, ймовірно, і отримав псевдо – Сталін Близького Сходу. Поводився іракський диктатор Саддам Хусейн відповідно - ще до президенства спалив 250 сіл іракських курдів і депортував 300 тисяч людей. Протягом 24 років президентства авторитарний режим лише посилювався. Саддам та його син особисто розстрілювали політичних конкурентів, жертвами режиму стали сотні тисяч людей.

Стріляв у повітря під час виступів, наче розбійник. Водночас вдавав джентельмена: у зубах - сигара, у чарці - віскі. Розкіш на крові Саддам Хусейн будував чверть століття. Хоча почалося його правління з турботи про народ. Завдяки експорту нафти Ірак переживає економічний бум і стає справді заможним. Саддам проводить електрифікацію, прості іракці дізнаються, що таке каналізація, в країні будуть сотні кілометрів доріг. Особливий акцент на освіті - завдяки новим школам грамотність населення зростає з 30 до 70%. Люди люблять свого диктатора і водночас боїться.

Вчителі у школах одразу й агенти. І не дай боже, дитина скаже щось негативне про Саддама. Батьків таких дітей страчували без суду й слідства. Натомість для телекартинки ось зігнали дітей демонструвати любов і захоплення. Диктатору подобалося, щоб малі називали його дядько Саддам.

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Безхмарне правління могло б тривати ще довго, якби Хусейн не оголосив війну Ірану - хотів підкорити увесь Близький Схід. Саддам присвоїв собі військове звання маршала і особисто керував армією. Щоправда, завжди з бункера - телефоном. Ця війна тривала вісім років і стала найкривавішою з часів Другої світовії.

Саддам винен у тисячах смертей, у тому числі цивільного населення. Армія Іраку використовувала хімічну зброю, лише під час однієї газової атаки на іранське місто Халабдж загинуло 5 тисяч людей. За весь період війни розстріляно 182 тисячі іракських курдів, котрі підтримували Іран. Втрати самого Іраку – пів мільйона. Аби убезпечити своє життя, Саддам використовує двійників. Офіційно підтверджено щонайменше три копії Саддама Хусейна.

За два роки після Ірану Саддам атакує Кувейт - звинувачує його у нечесній конкуренції у торгівлі нафтою. Цього разу весь світ проти Іраку - на нього накладають руйнівні санкції. Країна переживає жахливу економічну кризу, але не Саддам. У нього 80 палаців по всій країні. У кожному щодня готують вечерю, хоч і невідомо, в якому саме ночуватиме господар. Їжу обов'язково перевіряють на отруйні речовини та радіацію. По всій країні Саддаму ставлять пам’ятники, його портрети всюди на вулицях і навіть на купюрах. У Багаді працює величезний музей подарунків тирану.

Щасливе буття Саддама Хусейна зруйнувало американсько-британське вторгнення. США звинуватили диктатора у розробці ядерної та хімічної зброї і за кілька тижнів захопили Багдад. Люди почали зносити його памятники.

Диктатор переховувався кілька місяців, але врешті його виявили у сільському підвалі. Світ побачив змученого старця, бліду тінь самовпевненого Саддама Хусейна. За два роки вищий кримінальний трибунал Іраку виніс диктатору вирок: смертна кара через повішення. Петля і люк під ногами. Усе відбувалося публічно. Саддаму дали повисіти 10 хвилин на радість присутнім свідкам закінчення епохи тиранії в Іраку.

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