Життя під обстрілами: росіяни під підкриттям української АЕС знищують артилерією село на Дніпропетровщині

У мальовничій Вищетарасівці гуркіт артилерії не змовкає, дрижить земля, по хатам прилітає і вдень, і вночі.

Рашисти чи не щодня криють вогнем Нікопольський район на Дніпропетровщині. Одне з перших потрапляє під удар село Вищетарасівка, воно на самісінькому березі Каховського водосховища - якраз з протилежного берега і гатять окупанти, прикриваючись атомною станцію в окупованому Енергодарі. Хати, звідки раніше відкривався дивовижний краєвид, тепер найнебезпечніші. Понад 150 будинків у селі вже зруйнувала ворожа артилерія, йдеться в ТСН.

Садибі Анатолія Мироновича діставалось вже двічі. Хату чоловік разом з братом зводили років двадцять тому. На старість, каже, доводиться відбудовувати те, що розтрощили росіяни. Поруч з його оселею є геть зруйнована хата. Снаряд, що прилетів з протилежного берега водосховища, вбив господиню- переселенку, яка тікала сюди з окупованої Луганщини. Снаряд з “Граду” прилетів у дах хати, пробив покрівлю наскрізь і розірвався у кімнаті, де вона спала.

Росіяни обстрілюють Вищетарасівку із впертою регулярністю. “Ми вже витримували і 120 мм пушка, і 152 мм і “Гради" і навіть міномети модефіковані, пропікаючі снаряди і були “Урагани”, - каже староста селища Вищетарасівки Олександр Сівак.

Також читайте У Бахмуті вже із верхніх поверхів будинків видно передові позиції росіян, але в місті досі працює базар

Ворожа артилерія надто близько, сигнал тривоги не встигає спрацювати, а отже і завчасно сховатися ніяк. “Видно тільки спалах, якщо ти навіть її побачиш, в тебе є не більше хвилини, щоб кудись сховатися”, - каже Олександр.

Найчастіше по Вищетарасівці росіяни гатять уночі, тож місцеві під вечір намагаються виїхати у сусідні села, до яких не дістає артилерія. “Живемо на два села, страшно, коли прилітає. Прилітає буває частенько, на наш край. Тут і в сусідів прилітало, і в город прилітало з дітьми”, - каже місцева мешканка Катерина.

Жінка з родиною ночувати щодня їде у сусідню Крюківку - там виняйняли хату. Думали взагалі виїхати на час війни, та шкода лишати господарство.

Місяць тому село спіткала нова біда - зникла вода. Росіяни розгатили Каховську дамбу, пошкодили шандори, вода витікає, водосховище міліє. “Ввода від берега відійшла от 100 до 250 метрів, водозабір недостатній до того, щоб води дістатись. Виносимо насоси на берег уже там, де вода відійшла, ставим насоси”, - кажуть в територіальній громаді.

На усе село з водою лишилось лиш кілька колодязів. Комунальники працюють без зупину аби повернути у Вищетарасівку воду. Прокладають труби водозабору глибше, аби набирати в систему рідину. Працюють на самісінькому березі, буває і під обстрілами.

Попри намагання рашистів зневоднити та розгатити, Вищетарасівка живе - мешканці їздять на роботу, пораються по господарству, а після ударів “Градів” гуртом кидаються латати сусідські хати, бо знають, що чужої біди не буває.

Читайте також:

Не вціліло жодне вікно у багатоповерхівці: у Хмельницькому усувають наслідки удару "Калібрами" по місту

Від Соловйова та Скабєєвой вже втомилися: колишній спічрайтер Путіна пояснив, чому пропаганда у РФ вже не працює

Ринок нерухомості ожив, а от ціни на квадратні метри поповзли вниз: де квартира стала найвигіднішою