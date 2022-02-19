Життя серед війни: на Донеччині українці ховаються від обстрілів у розбитих оселях

Життя серед війни: на Донеччині українці ховаються від обстрілів у розбитих оселях

Новонароджений малюк у прифронтовому селі за 11 днів свого життя пережив уже два артилерійські обстріли.

У селищі Жованка під канонадою артобстрілів з боку проросійських бойовиків постійно проживали 95 жителів, але нещодавно тут народився ще один мешканець. У свої перші 11 днів життя малюк пережив уже дві потужні артилерійські атаки. Нерозбитих будинків в селі майже не лишилося, але люди не утікають від війни і живуть серед руїн.

Про це йдеться 19 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

Олександр живе під Горлівкою і вже восьмий рік відмовляється звідси їхати. Останній обстріл вибуховою хвилею заблокував двері в його хаті, довелося розбивати сокирою. Компанію Олександру складає кіт Роман та пес Жорік.

Через обстріли в будинку немає світла, вибито шибки у вікнах. Нові вікна поставили рік тому, але тепер їх знову довелося забивати дошками.

Український боєць Дмитро показує будинок, який розвалився на друзки і мешканцям довелося його покинути. Поруйновані будинки, шматки заліза та свіжі вирви від снарядів на подвір’ях— такі пейзажі тут звичні.

Боєць Сашко жартує, що під час обстрілів його, окрім бронежилета, рятує талісман від коханої. Такий потужний обстріл, як цими днями, він пережив вперше. Але чітко знав, що робити, коли гатить артилерія — спостерігати і слухати команди.

В одній з тутешніх осель – відразу четверо малюків. Найстаршій Яні виповнилося 8 років. Вона дивить мультики разом з братиками Глібом та Германом. Найменший спить — Давид народився 8 лютого, 11 днів тому. Він став у цьому селі 96-им мешканцем.

Мама чотирьох малюків Катерина каже, що вчора привела родину в бойову готовність — усім наказала вдягнути колготки, а сама готується заносити до підвалу дитячі ліжечка. Якщо повториться обстріл багатодітна мати з малюками ховатиметься там.

Новини з фронту: як люди не втікають від війни і живуть серед розбитих осель

Читайте також: