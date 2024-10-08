"Життя у кредит": чому ексомбудсменку Денісову звинувачують у легалізації 1 млн доларів

У державної діячки з багаторічним досвідом, екснардепки та ексуповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової виявили 42 мільйони гривень або рівно мільйон доларів за поточним курсом. Спеціалісти НАЗК, які перевірили декларацію Денисової, виявили у ній ознаки незаконного збагачення.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Хапуга.ua".

Як колишня омбудсменка живе у борг

Сама Денісова пояснює все просто – живе в борг. Принаймні, судячи з декларації, останніх майже 10 років вона живе переважно за рахунок свого оточення. Позика на 12 мільйонів в 2016 році, 17 мільйонів в 2018, ще 20 у 2021, та чомусь дуже-дуже скромно у 2023 – всього 2 мільйони. При цьому дивно чи навпаки закономірно не всі з позичальників можуть згадати, як давали гроші.

Повідомлення НАЗК

Питання до статків ексомбудсменки виникають не вперше. У вересні 2018 НАЗК вже фіксувала порушення, а в 2019 її викликали на допит до Генеральної прокуратури.

Серед майна у неї є 7 ювелірних виробів та годинник, ціну яких вона чомусь не оприлюднює. Три квартири на 195, трохи більше двохсот і 120 квадратів, нежитлова нерухомість сумарно на більше ніж 2 тис. 300 квадратів.

Витрачалась чиновниця на нерухомість, як бачимо, з розмахом. І не тільки на нерухомість.

За даними ЗМІ, на весілля доньки Денісова витратила 600 тис. доларів. І це при тому, що офіційно пані Денісова живе фактично в кредит. За 4 місяці 2023 вона отримала всього 250 тис грн і придбала новеньку "Тойоту камрі" за мільйон шістсот тисяч грн. За 2022 заробила мільйон з гаком, за рік до цього – 2 мільйони.

Найбільший позикодавець каже, що ніколи не позичав гроші Денісовій

З 2018 по 2020 рік – трохи не дотягувала до восьмиста тисяч. Але це взагалі їй не заважало позичати гроші, наприклад 12 мільйонів у мами чи 2 мільйони у доньки. А от Огір Григорій Іванович позичив їй найбільшу суму. Це 20 млн з 2021 року. Журналісти змогли з ним зв’язатись і він каже, що ніколи не давав такі кошти, його просто попросили підписати документи.

Весілля доньки Денісової

Позикодавець розповідає, що раніше працював директором у фірмі, яка виробляла сільгосппродукцію. Пішов на пенсію і одного дня до нього приїхали старі знайомі, яким він продавав товар. Вони і вмовили Григорія Івановича поставити підпис.

"Якось до пенсії працював директором в одній фірмі, і товариші з Херсона чи Мелітополя, точно не пам’ятаю, вони заїхали до мене, я вже не працював, і попросили… сіли, балакали, попросили підписати. Вони не знали навіть, що я на пенсії. Я по дурості підписав", - каже він.

Звідки гроші?

Тож тоді виникає питання – звідки взялися ці гроші? Для багатьох відповідь буде більш ніж очевидна – майже вся кар’єра Денісової була пов’язана з великими корупційними ризиками. З 2007 по 2010 вона була Міністром праці та соціальної політики, потім міністерство реорганізували, і в 2014 вона стала Міністром соціальної політики. В них обох вона також контролювала і Пенсійний фонд.

"Безперечно, це одне з найбільших міністерств з точки зору обсягу грошей, які через нього проходять. І там можливості корупційних ризиків є. Воно відповідає за соціальні виплати і воно контролює Пенсійний фонд", - пояснює економіст Борис Кушнірук.

Борис Кушнірук

І в старому міністерстві, і вже в реорганізованому під очільництвом Денісової було багато скандалів. Наприклад, закупка інвалідних візочків на 43 мільйони гривень, коли реальна ціна, за даними відкритої в СБУ кримінальній справі, була менше 9 мільйонів. Окрім інвалідів, вона обділила і дітей. В 2014 році Мінсоцполітики віддало 110 мільйонів на харчування школярів сумнівній фірмі, відомій дуже дорогим і неякісним харчуванням. Власне, про неї ще тоді висловились колеги з "Наших грошей": "Мінсоцполітики очікувано вступило обома ногами в купу лайна. Саме від цього міністерства ми очікували негараздів через його очільника. За її репутацією постійно точився товстий шлейф тонких натяків на її причетність до різноманітних схем»

Але головне, за словами експерта, це те, що як тоді, так і сьогодні Міністерство не створило єдиної системи соціальної допомоги. Де можна було б окремо подивитися кожну людину та зрозуміти, скільки ж всього вона отримує грошей від держави і на що саме. Це створює величезні корупційні ризики

"Вибачте, ніхто насправді в країні не знає, а скільки у нас утримувати соціальні допомоги. Жодна людина. Чому? Тому що всі ці реєстри, пов'язані з наданням тієї чи іншої соціальної допомоги у зв'язку з тим, то чи інша проживання, знаходиться в різних реєстрах. Відповідно ці реєстри жодним чином не пересікаються. І перевірити, чи обґрунтована ця людина отримує соціальну допомогу, чи не обґрунтована, скільки взагалі вона цієї допомоги отримує за різними напрямками. Ніхто сказати цього не може", - пояснює Борис Кушнірук.

"Плівки Вовка" і Денісова

З березня 2018 по кінець травня 2022 року Людмила Денісова була уповноваженою Верховної Ради України з прав людини. Вже перебуваючи на цій посаді, вона засвітилася на сумнозвісних "плівках Вовка".

Судячи з плівок, колишній суддя Павло Вовк намагався домовитись із ексомдудсменом про просування "правильних" кандидатів на посаду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Слідство вважає, що вона допомогла штучно створити вакантні посади в кваліфкомісії, які виграли узгоджені наперед кандидатури – Микола Сірош, Сергій Остапець та Андрій Солодков.

Скандал під час війни

Після початку вторгнення, 1 квітня 2022 року запрацювала спеціальна телефонна лінія Уповноваженої для надання психологічної допомоги. Вона була сформована за підтримки ЮНІСЕФ. І вже через 3 місяці після відкриття проєкту у журналістів було дуже багато питань. По-перше, очолювала цю лінію Олександра Квітко – донька Людмили Денісової. Це та сама донька з весілля за 600 тис доларів. А от друге питання більш важливе – як працювала ця лінія? Фінансування на безперечно важливу справу йшло, а от хто саме і що робив – невідомо.

"Як розповідає УП співрозмовник всередині установи, "лінія Квітко" суттєво відрізнялась від усієї іншої роботи Офісу. Головним чином – непрозорістю. Про роботу Олександри Квітко працівники Офісу омбудсмена не знали нічого: хто і як часто їй дзвонить, чи фіксуються ці дзвінки, яку допомогу надають жертвам. Невідомим залишалися й інші психологи, які працювали разом із Квітко. Чи вони взагалі існували?"

Людмила Денісова

Вже в травні Уповноважену з прав людини звільнили зі своєї посади. Ініціатори заявляють, що це через: "бездіяльність, небажані подробиці сексуальних злочинів та через те, що вона як омбудсмен не їздила до Росії, а проводила багато часу в теплих спокійних західних Європах".

"Питання, що стосуються професійної діяльності Денісової ми намагалися поставити їй напряму. Але не вдалося, наприклад, з офісу її громадського об’єднання нам так і не передзвонили. На наші дзвінки і повідомлення на особистий номер Денісова не відповіла. Причому спочатку можна було побачити, коли пані Людмила востаннє заходила, але після нашого повідомлення - вона приховала свою активність", - йдеться у матеріалі.

Що розповів адвокат Денісової

Згодом з нами зв’язався адвокат екс-уповноваженої Андрій Тарасов, ось що він розповів про перевірку НАЗК.

"Дійсно є така ситуація, зі ЗМІ нам стало про це відомо, але ніхто нас ще не викликав на відповідні слідчі дії. Довідки наскільки я знаю, теж їй не вручали. Тому навряд вона вам зможе щось конкретне сказати", - каже він.

Денісова і пенсії

Також Денісова ще з 90-их займається пенсіями, перебуваючи на різних посадах. Це було і під час роботи в Міністерстві соцполітики, і до нього, і після нього. Просто на різних рівнях. Її занепокоєність виплатами просто вражає: "реорганізація Донбасу має починатися з пенсій", "кожен 5 українець може залишитись без пенсій", "400 тисяч переселенців не отримують пенсії". Можливо цими заявами вона показувала, що це саме її територія?

"У 1990-х Денісова прокручувала і викрадала гроші кримських пенсіонерів як начальниця Кримського пенсійного фонду. Через злочини з облігаціями Денисова побувала в СІЗО, але за неї незабаром «порішали». З камери чиновниця пішла на підвищення керувати Казначейством Криму", - йдеться у матеріалі.

Врешті-решт, остаточно вона обірвала свої офіційні зв’язки з Пенсійним фондом тільки в березні цього року, звільнившись з посади члена правління.

Як би там не було, експерти пояснюють, Пенсійний фонд – це суцільний жах для багатьох пенсіонерів. І просто гучними заявами це не змінити. Отримати пенсію в Україні не так вже й просто, як могло б здаватися. Відмовляючи за дуже сумнівними критеріями реальним людям, в країні роками отримують пенсії ті, хто вже померли – їх називають мертвими душами.

"Є потенційні мертві душі, коли насправді людей, яким начебто допомагають, немає, а гроші на це виділяються", - пояснює Борис Кушнірук.

Численні публікації в ЗМІ про нарахування грошей мертвим душам – і це в той самий час, коли деяким відмовляють просто через неправильну ручку.

Все це дійсно провокує багато питань до ексміністерки, тим більше на фоні її немаленьких статків, отриманих нібито і в тому числі від людини, яка, виявляється, Денисову навіть не бачила. Це взагалі схоже на елемент легалізації корупційних коштів, тому не дивна увага НАЗК й журналістів до її декларації і персони.