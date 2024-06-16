Життя у постійному страху: на що РФ перетворила український Маріуполь – кадри, від яких холоне кров (відео)

У руїнах, без світла, води, тепла, але біля моря. Правда – моря помиїв з каналізації. Такий Маріуполь через два з половиною роки окупації. Життя у місті не зупинилося, але це життя у постійному страху.

Про "рускій мір" Маріуполя у всій "красі" в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Панченко.

Український Маріуполь

Синє море, залиті жовтим сонцем пляжі, квіти, фонтани, кав’ярні, усміхнені люди, спокійне і мирне життя. Ще 2021 року Маріуполь входив до десятки найкомфортніших міст України та очолював рейтинг прозорості Transparency International. Таким ми пам’ятаємо український мирний і вільний Маріуполь.

"Рускій мір" у Маріуполі

Почорнілі руїни багатоповерхівок з похованими під ними тілами їхніх жителів, могили просто серед вулиць, військові і цивільні в блокаді, а потім полонені та депортовані, зруйнована "Азовсталь", зруйнований драмтеатр із сотнями загиблих, – таким перед очима українців і світу стоїть Маріуполь від штурму військ РФ 2022 року.

Здавалося б, відтоді жити там неможливо. Проте частина жителів досі лишається у Маріуполі. Ба більше, Росія намагається зробити його вітриною – нібито успішною – захоплених територій України. Однак, не все те золото, що блищить.

А ось про протести маріупольців, які залишилися на вулиці, постійні пориви, відсутність світла, води та тепла у багатьох будинках влада РФ мовчить.

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Про це майже щодня пишуть місцеві жителі у чатах, але диктатору Володимиру Путіну показують лише тих, хто скаже, що все "добре".

За час окупації місто перетворилось на осередок радянської пропаганди й бездіяльності росіян. Та попри постійні скарги містян, всі свої сили окупанти кинули не на допомогу людям, а на приховування власних жахливих злочинів.

"Враження, що я це місто не знаю". Так про Маріуполь кажуть самі жителі, які бачать, що окупанти зробили з рідним містом. Одна з містянок показала, який вигляд зараз має центр. Напівзруйнований ЦУМ, понівечені історичні будинки біля руїн Драмтеатру. Українське місто, яке колись було центром розвитку та оновлення, тепер перетворено на руїни.

Окупанти продовжують знесення будівель у Маріуполі. Серед них не лише житлові будинки, але й дитсадки та школи

Лівобережжя Маріуполя потопає у каналізаційних відходах. Проблема каналізаційних поривів стала критичною для окупованого міста. Вже два роки містяни скаржаться на затоплення підвалів та "річки" й "озера" з відходів. Але ситуація погіршується, ця катастрофа стає лише масштабнішою.

Росія застосовувала "тактику голоду"

Україна та наші партнери роблять все, щоб відкрити очі міжнародній спільноті на те, які злочини чинить Російська Федерація. Юристи з організації Global Rights Compliance подали до МКС у Гаазі висновок, що Росія застосовувала навмисну "тактику голоду" під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року. Про це повідомляє The Guardian.

У звіті юристів стверджується, що Росія мала намір вбити велику кількість мирних українців. Підраховано, що під час оточення Маріуполя на початку війни в Україні загинуло 22 тисяч осіб. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики при мінус 10, а також без гуманітарної евакуації та допомоги.

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Нагадаємо, у Маріуполі усіх дітей від нового навчального року змушують приєднуватися до однієї з так званих "патріотичних організацій" (фото).

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