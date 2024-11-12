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Звільнений "азовець" розповів, як насправді виглядає типовий день у російському полоні

Звільнений "азовець" розповів, як насправді виглядає типовий день у російському полоні

Арн

Військовий розповів, що з них знущались у колонії.

Військовий Арн розповів, як виглядає типовий день у російському полоні. Він зазначив, що це було дуже тяжко. 

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко. 

"У колонії прокидався о 6:00 ранку, потім у нас була зарядка. Потім ми йшли снідати, після цього ми збиралися до праці. Нас усіх відправляли працювати - прибирати територію, робити певні задачі, які ставили у СІЗО. Зрозуміло, якщо ти "азовець", міг отримати по спині або ще кудись. Тому дуже тяжко це проходити - ти працюєш у холод, жару. Це тяжко описати, це треба пережити", - пояснив Арн. 

Військовий розповів, що у колонії була можливість читати книги, але тільки російською мовою. 

"Писати не можна було - листи, ручки були під табу", - сказав він. 

Нагадаємо, Арн, який є корінним жителем Маріуполя, потрапив до російського полону та розповів, що його здивувало після звільнення

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО НАС ТАК ЧЕКАЮТЬ: ЗВІЛЬНЕНИЙ ПОЛОНЕНИЙ З АЗОВСТАЛІ про ЕМОЦІЇ від акцій підтримки

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