Звільнений "азовець" розповів, як насправді виглядає типовий день у російському полоні

Військовий розповів, що з них знущались у колонії.

Військовий Арн розповів, як виглядає типовий день у російському полоні. Він зазначив, що це було дуже тяжко.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко.

"У колонії прокидався о 6:00 ранку, потім у нас була зарядка. Потім ми йшли снідати, після цього ми збиралися до праці. Нас усіх відправляли працювати - прибирати територію, робити певні задачі, які ставили у СІЗО. Зрозуміло, якщо ти "азовець", міг отримати по спині або ще кудись. Тому дуже тяжко це проходити - ти працюєш у холод, жару. Це тяжко описати, це треба пережити", - пояснив Арн.

Військовий розповів, що у колонії була можливість читати книги, але тільки російською мовою.

"Писати не можна було - листи, ручки були під табу", - сказав він.

Нагадаємо, Арн, який є корінним жителем Маріуполя, потрапив до російського полону та розповів, що його здивувало після звільнення.

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