До ворога лише 10 км: жителі Запорізької області розповіли, як виживають під час нещадних обстрілів

Село Приморське, що на Запоріжжі, лише за 10 кілометрів від загарбників. Майже щотижня його обстрілюють. Окупанти гатять по житлових будинках дронами, ствольною артилерією та мінометами. Але люди своїх осель не полишають – тільки коли вже дуже гучно, виїжджають на кілька днів до спокійних місць і знову повертаються.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Пані Любов показала ТСН свою розбиту хату. Каже врятувалася лише тому, що була з донькою у сусідній будівлі. А от її брата, який в момент атаки дрона був на подвір'ї, вибуховою хвилею відкинуло аж до гаража.

"Мене звалило, он осколки, як муху, в ухах дзвенить я кричу - Люба, не пойму що таке пилюще і ногу ранило склом чи що воно", - каже житель Приморського Володимир.

Відійшовши від пережитого родина взялася відновлювати зруйноване. У вибитих від обстрілу вікнах - зараз вже нове скло. Виїжджати не збираються, каже пані Любов, адже на городі вже зріють кабачки, помідори та огірки. Тримає родина й худобу.

Пані Любов показує наслідки обстрілів

Росіяни гатять по Приморському чи не щотижня, інколи по кілька годин на день. Стріляють з усього - артилерії, мінометів, безпілотників.

"Іноді працює танк, який на мою думку найстрашніша зброя, тому що практично не чути виходу і через секунду-дві зразу приход люди, ніхто не встигає сховатися", - каже начальник слідчого відділення відділу поліції Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області Віталій Романча.

Інший побитий будинок пані Людмили Заболотньої. Взимку вибухова хвиля від російського снаряду винесла тут цілу стіну. Поки потрощене закривали фанерою, у кімнаті зʼявились нові "поселенці" - ластівки.

Ластівки у розбитій хаті

Як ворог починає гатити - люди ховаються в погреби, каже Людмила. Встигають не завжди - місяць тому її сусідку вбив російський снаряд просто на подвір'ї.

"Один вистріл був за день і жінка вийшла отак от до заборчика, деревина росла і вона біля заборчика щось робила і її розірвало зразу", - каже Людмила Заболотня.

Через небезпеку для людей село щодня об’їжджає поліція із закликами до евакуації. Особливо просять виїхати багатодітні родини, таких як Краєві. Втім, сім'я із 4 дітлахами виїжджати не збирається - бо мають господарство.

"З хазяйства у нас свині, кури, телята. Полуниця, черешня, абрикос, горох, кукурудза", - каже Надія Краєва.

Біля понівечених хат буяють кущі троянд та інші квіти. Попри обстріли кількість жителів Приморського майже не змінилося: у селі, яке під постійним вогнем, три з половиною тисячі людей. Кажуть лишатимуться тут до останнього, бо вірять у перемогу.

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