Життя за сотні метрів від окупантів: як люди на Острові у Херсоні виживають під постійними обстрілами

Життя в одному з найнебезпечніших мікрорайонів Херсона ніби завмерло. Проте тут досі лишаються місцеві мешканці.

Один з найнебезпечніших нині районів Херсона має назву Острів. Це територія біля Дніпра і до окупантів звідти – якісь сотні метрів. Щоденно вулиці Острова рашисти поливають вогнем. Гатять з артилерії, мінометів, танків, навіть зі стрілецької зброї. Сам район суттєво спорожнів через обстріли, але навіть у найближчих до річки вулицях досі лишаються жити відчайдухи.

З ними поспілкувалася ТСН.

Безлюдні вулиці – жодного перехожого чи автівки. Це перше, що впадає в око на Острові. Нині життя тут завмерло.

Володимир Безнощенко – один з небагатьох, хто вирішив залишитись. Зараз їде за гуманітаркою.

"Мабуть, 5-7 відсотків людей залишилось", – каже він.

Під час одного з обстрілів чоловік зловив осколок, але дивом не отримав поранення.

До росіян настільки близько, що сюди дострілює будь-яка зброя, хіба що гранатами не докидають. Місцеві вже на звук розрізняють, сюди чи не сюди летить. Під ногами виднонезліченні вирви від снарядів.

Російські окупанти своїм залізом поливають увесь острів, але чи не найбільше дістається Нафтогавані.

"Це таке слово є – пекло. Нафтогавань – пекло", – зазначають місцеві. Нафтогавань фактично – це нуль фронту, будинки крайньої вулиці стоять просто на березі річки і росіяни нагадують про себе миттєво. Тут часто працюють ворожі дрони, тому на вулиці ніхто не затримується надовго.

Зі своїх безпілотників росіяни точно бачать десятки українських прапорів, які майорять на острові всюди. І обов’язково майорітимуть на лівому березі Дніпра, певні місцеві.

Нагадаємо, після деокупації Херсона росіяни регулярно обстрілюють місто з лівого берега Дніпра. Так, вчора, 24 січня, окупанти завдали удару по Херсону, обстрілявши медичні заклади та школу з "Пунктом Незламності".

Також у вівторок росіяни відкрили вогонь по пологовому будинку, школі та поліклініці Херсона. Після обстрілів виникла пожежа у пологовому.

Декілька днів тому росіяни поцілили в район Херсона, до якого досі не дотягувались

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