Живе в кабінеті, а килим з грошей – не його!: головні заяви психіатра-мільйонера із ЗСУ та де він зараз

Цього тижня спалахнув новий скандал: затримали головного психіатра ЗСУ через незаконне збагачення та неправдиві дані у декларації. Слідство закидає лікарю, що за час повно-масштабного вторгнення він купив активів на мільйон доларів.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Подробиці цієї справи – від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Запобіжний захід Олегу Друзю обирав Шевченківський суд. Адвокати підозрюваного одразу заявили, лікар у критичному стані.



“Стан здоров'я дуже критичний, дуже поганий. Під час обшуку стався інсульт він був госпіталізований до реанімації”, – заявив адвокат Володимир Клочко.

Адвокат Олега Друзя / Скриншот із відео ТСН





Під судом швидка, що привезла головного психіатра ЗСУ. Інсульт дуже серйозний діагноз, але усі стають свідками як на засідання заходить зовні крепка людина, яка готова активно себе захищати.



“Так мені стало зле, думають, що я симулюю. Я скажу – ні”, – каже Олег Друзь.



Головного психіатр ЗСУ, що також обіймає посаду заступника голови Центральної ВЛК, звинувачують у незаконному збагачені та декларуванню недостовірної інформації. За твердженням прокуратури, за час повномасштабного вторгнення він став доларовим мільйонером.



“Друзь та члени його родини не обґрунтовано набули активів на суму 49 млн, які сім'я Друзя набула в період перебування на посаді очільника клініки”, – каже прокурорка Офісу генпрокурора Лідія Боровкова.



Приватний будинок, і дві земельні в Обухівському районі на Київщині. Дві квартири у Києві і квартира в Одесі. А ще автопарк з чотирьох БМВ, які військовий медик купляв щороку від початку повномасштабного вторгнення у 22, 23 та 24 роках. За даними слідства, усе рухоме і нерухоме майно оформлено на родичів.

Гроші знайшли під час обшуків / Скриншот із відео ТСН

Захист своєю чергою наполягає – статки членів родини не можна приписувати лікарю.



Сам Олег Друзь каже його падчерка – Стефанія – донька другої дружини, успішна підприємиця – сама заробила на будинок, а пасинок – Георгій роками марив про БМВ.



А сам психіатр, за його словами, думає лише про роботу, і навіть живе у клініці психіатрії, яку очолює – не дивлячись на кількість нерухомості, яка є у родини.



“Я проживаю в кабінеті у себе на роботі з моменту повномасштабної війни. Я запрошу вас до себе в гості в кабінет, щоб ви переконалися, я готовий хоть сьогодні”, – каже Олег Друзь.



На жаль, запрошення для ТСН одразу скасували. Але у робочому кабінеті на початку цього тижня вже були гості – слідчі СБУ. Саме там Олега Друзя і затримали.

Олег Друзь на суді / Скриншот із відео ТСН





“У кабінеті у мене нічого не знайшли”, – стверджує Олег Друзь.



Пан головний психіатр каже, жив тільки на офіційну лікарську зарплату



А от вражаючий килим з грошей, що розповсюдила на фото Служба безпеки України знайшли не нього, а в будинку родичів, підкреслює захист. Правоохоронці застеляли підлогу і диван банкнотами на суму у 152 тисячі доларів та 34 тисяч євро, які знайшли при обшуку.



“Ці кошти вилучались за місцем проживання в родичів, я проживаю в кабінеті”, – стверджує Олег Друзь.



Падчерка Олега Друзя має будинок неподалік Безрадичів – це елітне передмістя столиці, що полюбляють українські політики та бізнесмени, де скоріше за все і проходив обшук. В'їзд туди охороняється.



В публічному просторі декларації Олега Друзя не має. Він військовий високопосадовець, отже вона прихована з міркувань безпеки. Але не від правоохоронців



Це не перша справа Олега Друзя. Навесні 2017 року його звинувачували у тому що він отримав хабар у 52 тисячі грн за визнання військовослужбовця непридатним. Тоді Броварський суд його виправдав. Однак ця справа триває досі вже вісім років у апеляційних інстанціях, зокрема наступне засідання призначене на квітень 2025 року.

Кримінальна справа не вплинула на кар'єру Олега Друзя – з 2017 року він навіть не змінив кабінет – і весь цей час очолював клініку психіатрії при центральному військовому госпіталі. Крім того, він є заступником голови центральної ВЛК, що приймає рішення про придатність військовим та головним психіатром Збройних Сил України.



Командування медичних сил обмежилось дописом у соцмережі про нетерпимість до корупції, однак у на запит ТСН щодо коментаря не відповіло.



Загалом військова медицина залишається одною з найбільш закритих сфер. Особливо, коли мова йде про проходження військово-лікарських комісій. Численні скандали пов'язані з оцінкою стану здоров'я і військових і цивільних призвели до цифровізації ВЛК та зникненню системі МСЕКів.

Чи вплине цей гучний випадок на проходження ВЛК в системі міністерства оборони – це питання було серед тих, що ми адресували командуванню медичних сил і продовжуємо чекати на них відповіді. Олег Друзь до 20 березня перебуватиме під вартою, якщо не буде внесена застава – 49 млн 377 тисячі грн.



Головного психіатра ЗСУ з зали суду забрали не до СІЗО, а у лікарню. Наступне судове засідання він чекати в палаті з охороною.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СПЛИВЛИ НЕПРИЄМНІ ДЕТАЛІ! Що знайшли в МАЄТКУ ГОЛОВНОГО ПСИХІАТРА ЗСУ?

Читайте також: