Живе з новим серцем 44 дні: як почувається 13-річний Максим після трансплантації органу

Живе з новим серцем 44 дні: як почувається 13-річний Максим після трансплантації органу

Донором для Максима став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

13-річний Максим з Волині став першою дитиною, якій в Україні пересадили серце. Нині він прийшов після операції на плановий огляд. З новим органом хлопець живе вже 44 дні.

Як відтоді змінилося життя школяра - у сюжеті ТСН.Ранок 5 листопада.

Раніше серце Максима билося ледь чутно. Зараз донорський орган працює як швейцарський годинник. "Супер. Параметри хороші. Слава богу, все за планом", - каже керівник кардіохірургії та трансплантації серця Лікарні швидкої допомоги Роман Домашин.

З новим серцем Максим Давидюк живе вже 44 дні. Хлопець почувається добре і мріє про першу пробіжку. "Відчуття супер. Набагато краще як було раніше. Я гуляю, в мене є велотренажер, гантельки. Сходами мені легко йти", - каже він.

Донором для Максима став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Серце Максима теж постраждало від цієї недуги. Кілька тижнів реанімації дитяче серце не витримало, відлік йшов на дні. "Дитина доволі росла. Серце дорослого донора дуже добре. Ми адаптували до його судин. Все лягло дуже геометрично, добре", - каже український кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.

Новини України: 13-річний Максим з Волині вже 44 дні живе з новим серцем

Від такої новини батьки Максима зі сльозами радості на очах. Родині донора дякую буквально навколішки. До слова, тієї ночі один донор врятував п'ять життів, адже пересадили серце, легені, дві нирки і печінку.

Максим з Волині за місяць знову маю прийти на плановий огляд. Хлопець певен: на сьомий поверх центру трансплантології насипного разу він вибіжить за лічені секунди.

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