Живим не здався: що відомо про учасника мирних протестів у Білорусі, який загинув у перестрілці із співробітниками КДБ

Живим не здався: що відомо про учасника мирних протестів у Білорусі, який загинув у перестрілці із співробітниками КДБ

Білоруські силовики увірвалися до квартири 31-річного мешканця Мінська, який зустрів нападників пострілами із зареєстрованої мисливської зброї.

У Мінську співробітники Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі вдерлися до квартири, в якій проживав 31-річний Андрій Зельцер - айтішник, який працював на американську компанію, і був учасником антилукашенківських протестів минулого року. КДБісти, начебто, прийшли з обшуком. Чоловік зустрів їх пострілами з мисливської рушниці, убив одного із силовиків і сам загинув у перестрілці.

Про це йдеться 29 вересня в сюжеті ТСН.19:30

Шестеро чоловіків у цивільному, вигукуючи, що вони із міліції, виламали двері до помешкання Андрія Зельцера. У невідомих йому людей, які не пред’являли жодних документів, чоловік кілька разів вистрелив із рушниці. Одного із нападників - смертельно поранив, але й сам загинув у перестрілці.

Під час нападу у квартирі перебувала також його 40-річна дружина, яка знімала все, що відбувається, на відео. Згодом її затримали за співучасть у вбивстві офіцера КДБ.

Напад із проникненням до квартири у білоруській спецслужбі називають “спеціальними заходами” із відпрацювання адрес, де нібито можуть перебувати терористи.

Загиблий 31-річний Андрій Зельцер – працівник міжнародної IT-компанії. Торік він брав участь у мирних протестах проти режиму Лукашенка. Окрім того, займався фехтуванням та любив бігати. Жив із 40-річною дружиною, разом з якою виховував сина, який, на щастя, під час нападу був у школі. Після вбивства батька і затримання матері хлопець живе у бабусі.

Підконтрольна режиму білоруська преса називає цей випадок терактом проти силовиків.

Однак, на мисливську рушницю Андрій дозволи мав, а тому в разі нападу міг її застосувати цілком законно. Як зауважила білоруська активістка, яка нині перебуває в Україні, Олена Філатова, цей випадок можна трактувати як напад на приватне житло.

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Такі погрози білоруського диктатора політолог Валерій Карбалевич, який покинув Білорусь в липні цього року, коли до його редакції так само зухвало увірвалися силовики, вважає дуже показовими. “Це може вилитися у ще жорсткіші репресії до опонентів”, - зауважив він.

Також політолог підкреслив, що цей випадок демонструє, що громадяни Білорусі не змогли протистояти диктатурі Лукашенка мирно і тепер беруться до зброї.

“Ситуація безпрецедентна, фактично білоруси уже стріляють у білорусів”, - говорить Карбалевич.

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