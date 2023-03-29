"Живіть, як хочете, на 860 гривень на місяць": сім'ї загиблих бійців інколи опиняються наодинці з бідою

Кількість дітей, чиїх батьків убили російські окупанти, підрахувати поки неможливо. Підтримку таких дітей узяли на себе благодійні фонди. Один із них - "Діти Героїв" - узяв під свою опіку вже понад три з половиною тисячі дітей, йдеться в ТСН.

Тато 10-місячного Ілля про його народження так і не встиг дізнатися. Олексій загинув від кулі снайпера за три тижні до того у Маріуполі. “Як пояснили хлопці, скоріш за все це був з близької відстані великий калібр. Це була смерть на місці. Я два дні ходила як причумлена, я не розуміла, що відбувається, що робити далі. Просто на автоматі дзвонила тим, хто виїжджає і просила взяти нас із собою”,- розповідає дружина бійця.

Перед пологами це була не єдина втрата рідної людини. За два тижні після цього Тетяна дізналася про загибель її мами - військового психолога. Вона, як і Олексій, була на “Азовсталі”. “Я побачила в одному з пабліків фотографію тіла мами. Вони прикрили тряпочкою лице, але вона була в светрі, який я їй подарувала, і в штанах”,- зазначає жінка.

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Так вагітна Тетяна із двома дітьми сама була змушена шукати як виїхати з тимчасово окупованої Ялти, на Донеччині, де вони жили. З собою вивозили ще двох котів і те, що вдалося проскочити через російські блокпости, Тетяна називає не інакше, як диво. Їй досі складно змиритися з втратами. Каже, тримається заради дітей і завдяки дітям.

Ілля народився вже у Запоріжжі. Згодом вони переїхали у Червоноград, звідки Тетяна родом. Вона намагається облаштувати життя на новому місці і усю себе присвятила дітям. Зізнається, що без підтримки благодійників, самотужки було б без перебільшення складно. “Ми переїхали, у нас тут прописка місцева. Я навіть і на ВПО не мала право, ні діти на ВПО не мали право. Ви переселенці, ми вам віримо, ми вас знаємо, але до побачення і живіть як хочете на 860 гривень на місяць”, - розповідає Тетяна.

Ця родина - одна з тих, ким опікується благодійний фонд "Діти Героїв". Вони намагаються допомагати і фінансово, і юридично, і психологічно. Евакуюють, лікують і навчають. Усього під їхньою опікою уже понад 3 700 дітей.

Діти героїв: 3500 дітей під опікою благодійників переживають горе втрати

Вони разом із партнерами організовують табори в Україні та за кордоном, щоб діти могли розвиватися і хоч трохи відволікатися.Нещодавно влаштували для них екскурсію до екопарку на Чернігівщині, де їхні підопічні змогли познайомитися з рідкісними тваринами.

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Саша приїхала туди разом із мамою, вони з Чернігова. Її тато загинув у перші дні повномасштабного наступу захищаючи рідне місто і своїх близьких. “Щойно оголосили набір - одразу ж він пішов. “Не можу сидіти вдома, не буду сидіти в підвалі, я маю захищати місто”. Він одразу пішов”, - пригадує дружина Світлана.

Серед підопічних фонду 80% - це діти загиблих військових, ще 20 - цивільних.

Тетяна з чоловіком Андрієм та сином Михайликом жили в Харкові. Коли почалися обстріли жінка із дитиною пойхали до Польщі, а чоловік залишився. Працював в Харківському авіаційному інституті і саме там наприкінці квітня потрапив під обстріл. “В той момент, коли все це трапилося, я з ним розмовляла по телефону. Я почула цей обстріл і я почула тишу, він не відповідав. Вже хлопці потім знайшли телефон, сказали одразу, що це були несумісні з життям травми”, - пригадує жінка.

Михайлик замкнувся в собі, не хотів їсти, розмовляти й гратися. Хлопчик перестав вимовляти деякі звуки. Із такого стану його вдалося витягнути лише, коли вони повернулися до України. “Його як перемкнуло. Він почав з дітьми спілкуватися, у нього багато друзів з'явилося”,- каже Тетяна.

Їй ще важко стримувати сльози, коли згадує все, що довелося пережити, але Михайлик знає, як зробити так, щоб мама посміхнулася.

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