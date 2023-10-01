Живий чи мертвий: все, що відомо про долю командувача Чорноморського флоту РФ після обстрілу

Утрата настільки велика для росіян, що весь тиждень ворожа пропаганда, захлинаючись, доводила: Соколов живий. Чи так це насправді, йдеться в ТСН.

Одна з найцікавіших інтриг тижня фронтового – доля командувача Чорноморського флоту Росії після влучного потрапляння української ракети в штаб російського флоту в окупованому Севастополі? Тоді, за даними наших Сил спецоперацій, загинули 33 російських офіцери. Серед них і чинний командувач ЧФ Віктор Соколов.

То живий, чи мертвий командувач Чорноморського флоту РФ, йдеться в ТСН.Тижні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Живий чи мертвий? Доля командувача Чорноморського флоту РФ Соколова після обстрілу Севастополя

Удар по військовій верхівці ворога – лише вершина великої кількості багаторівневих невидимих операцій, які провели наші Сили оборони, щоби досягти такого результату!

Також читайте Ліквідація адмірала Соколова: Росія вперше з 1904 року втратила командувача флотом

Ракета влучає в будівлію штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі – це операція Сил оборони України "Крабова пастка", яка забезпечила серйозний вилов.

У пункт ухвалення рішень на нараду 22 вересня саме з’їхались офіцери ворожого флоту – ця термінова інформація прилетіла від української розвідки. І наші були готові нею скористатися.

"Безпрецендентний випадок. Тут низький уклін українським спецслужбам. Удар був нанесений по центру прийняття рішень. Це в першу чергу політична та інформаційна поразка російської сторони", – каже військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Будівля штабу потрощена. Фото та відео докази є в місцевих пабліках. Та стіни зовні не передають того що відбулося всередині будівлі.

Місцеві окупаційні чиновники спочатку повідомили, що всі 5 ракет збили. Потім, що влучання таки є. Заявили про одного загиблого. Потім спростували. Мовляв військовий не загинув, а зник безвісти.

Очільник ГУР Кирило Буданов українській службі "Голосу Америки" наступного дня повідомив:

"Стосовно тих, хто загинув. Нам достовірно відомо, що загинуло 9 осіб, ще 16 поранених".

Серед тяжко поранених – командувач угруповання ворожої армії на Запорізькому напрямку, генерал-полковник Олександр Романчук. Без свідомості – начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков.

Загадкові "появи" Соколова

Та головна інтрига: чи живий сам командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов? Буданов не підтвердив загибель Соколова. А от Сили спецоперацій у понеділок відзвітували:

"Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Іще 105 окупантів поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню".

Рупор Кремля Пєсков відмахнувся: мовляв "Кремлю не доповідали про ліквідацію Соколова". А Міноборони країни-окупантки згодом виклало відео наради, на якій "засвітився" Соколов. Щоправда віце-адмірал вийшов на зв'язок дистанційно. І показали його лише на секунду геть нерухомим.

"Якщо б він на цій нараді сказав: "всі байки українців – то дурниця". Ми б тоді сіли такі, всі утерлися. Ну, проморгали! Тут цього не має. І для мене тут два варіанти – або він у важкому стані в лікарні і чекають поки одужає, або його просто немає і тягнуть час", – каже військовий експерт Іван Ступак.

Та Соколов "засвітився" вдруге. На відео де він нагороджує футбольну команду "Чорноморець". Але уважні користувачі помітили, що фото з церемонії нагородження з’явилися в Мережі ще за кілька днів до атаки на штаб. На них той самий зал, і ті самі медалі. Щоправда Соколов на відео заговорив. Про успіхи та досягнення флоту, а от про атаку на штаб – ані слова. Натомість згадав про 810-ту бригаду морської піхоти, яку Путін нагородив орденом Ушакова ще місяць тому.

Згодом після появи відео із Соколовим ССО повідомили, що інформацію уточнюють. Багато кого не вдалось ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Та чи було повідомлення про загибель помилкою?

"Ніякої помилки не було – це була оперативна гра Сил спецоперацій. Інформація вкидалася з метою перевірки оперінформації щодо характеру завдання ударів і головне – персонажей, які були присутні під час завдання ударів. І те , що російська сторона прийняла правила гри укррозвідтовариства — свідчить про успішність заходів", – вважає експерт Снєгирьов.

Роль партизанського руху "Атеш"

Про час і місце збору російських офіцерів українській розвідці повідомили партизани з руху "Атеш". Ті зізналися: російські офіцери з флоту якраз "зливали" дані про місцеперебування та діяльність своїх командирів за гроші. Про яку суму йдеться, не повідомили.

Про партизанський рух "Атеш" в окупованому Криму заговорили минулого літа. У перекладі з тюркських мов "Атеш" означає "вогонь". І партизани обіцяють і далі методично випалювати окупантів з українського півострова.

До речі, це не перша атака на штаб у Севастополі. У липні в двір штабу вже прилітав український безпілотник.

Наслідки удару по Чорноморському флоту РФ

Окупаційна "рада міністрів" півострова перейшла на дистанційну роботу. Окупаційні чиновники вивозять родини з Криму. ФСБ розпочала серію арештів та перевірок.

Окупанти прибрали кораблі із 13-го судноремонтного заводу в Севастополі. Уперше перебазували військові судна в порт Феодосії. Суходолом до Севастополя перекидають ракетні катери типу "Раптор".

А ще партизанський рух "Атеш" зафіксував, що росіяни після атаки на штаб, почали підсилювати ППО Сімферополя застарілими ЗРК "Оса" 1970-х років. Розпіарені й неймовірно дорогі С-400 "Тріумф" не здатні захистити навіть себе. ЗСУ відмінусували вже дві.

За два дні до атаки штаб-квартири Чорноморського флоту ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового під Севастополем. Там розташовувався 744-тий Центр зв’язку Командування Чорноморського флоту Росії. Із супутникових знімків видно – знищено частину мінімум однієї будівлі. І можливо саме це змусло сконцентрувати командний склад у той день у Севастополі.

Яскраве знищення нервових вузлів російської армії – лише вершина гігантської неочевидної битви. Елементами якої є цілий набір менших спецоперацій: від придушення російської ППО на окупованому півострові, до агентурної мережі, що пробралася прямо в штаб Чорноморського флоту Росії .

Тому навіть якщо кількість ліквідованих офіцерів не підтвердиться, а командувач Соколов живий – психологічні та репутаційні наслідки цієї атаки для Росії колосальні.