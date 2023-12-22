Живуть у підвалах без води й їжі: скільки людей залишилося в Авдіївці та чому вони не їдуть

Понад 1300 жителів досі залишаються в Авдіївці. Люди живуть у підвалах, по їжу та воду ходять до "Пунктів незламності", які теж облаштовано під багатоповерхівками. Росіяни цілодобово б’ють по місту з усіх видів озброєння. До потрощеного міста вціліла єдина дорога, але й вона прострілюється із двох боків. Волонтери з гуманітарною допомогою туди доїжджають дедалі рідше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

До позицій окупантів з Авдіївки - менше 6 кілометрів. Росіяни луплять з авіації, атакують артилерією та дронами. Навколо - суцільна руїна.

Попри те, що в місті не залишилося вцілілих будинків, у ньому досі понад 1300 цивільних. Живуть у підвалах і кількох "Пунктах незламності", які теж в укриттях. У місті ані їжі, ані питної води. Містяни тримаються лише завдяки гуманітарній допомозі, а її доправляють зрідка.

Люди в підвалі Авдіївки

Мешканці авдіївських підвалів по-дитячому радіють звичайним овочам, каві та солодощам. Приїзд волонтерів називають новорічним дивом. Під час останньої поїздки волонтерів до "Пункту незламності" доправили пораненого чоловіка. Вивезти його з-під обстрілів було вкрай складно.

Волонтер в Авдіївці

"Цю людину поранило вранці, йому там посікло стопу і верхню частину стегна, та ми допомагали його евакуювати до нормального шпиталю, щоб йому там надали допомогу", - каже волонтер Євген Тузов.

Євген Тузов до Авдіївки їхав з Дніпра. Сам із Маріуполя, він чудово розуміє, що допомога авдіївцям нині життєво необхідна.

Не лише в темряві, а й без води і тепла. Мешканці авдіївських підвалів уже звикли пересуватися навпомацки під звуки вибухів. Навіть собаки на канонаду вже не реагують. У місті залишилися ті жителі, кому нікуди їхати. Кажуть, і раді б евакуюватися, але бояться невідомості і того, що залишаться сам-на-сам без житла та підтримки.

Євген Тузов

Волонтер планує до новорічної ночі хоча б раз прорватися в обстрілюване місто і привезти харчів на свята.

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Нагадаємо, за даними ISW, російські війська підтвердили наступ під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що вони просунулися на північний захід від Красногорівки на північно-західному фланзі Авдіївки.

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