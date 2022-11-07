"Живуть як у шоколаді": журналіст побував у таборі, де утримують полонених окупантів

Журналіст пояснив, чому окупанти повертаються з полону до РФ такими відгодованими і товстопикими.
Журналіст ТСН.ua Ігор Сєров побував у секретному таборі, де утримують російських військовополонених і розповів, у яких умовах живуть окупанти.
Про це журналіст сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.
"Перший момент: багато росіян взагалі не розуміють, чому вони у полоні. Окупанти стверджують, що "приїхати визволяти". Вони працюють і наразі виготовляють пакети з написом Merry Christmas, які продаватимуть в Україні", – каже Сєров.
За словами журналіста, "кадирівці" взагалі не доїжджають до табору, адже російська сторона одразу подає запит на їхній обмін і віддає взамін українських бійців. Але є деякі полонені, які перебувають у таборі вже від березня.
Курйоз з "ЛНРівцем"
Журналіст розповів курйозну історію про полоненого з ОРДЛО. У таборі чоловік розхвалював умови проживання і відношення персоналу. Потім його вивезли на обмін на лінію зіткнення. Колаборант встиг дати інтерв'ю російським пропагандистам, де поскаржився на "знущання" і погані умови. Проте обмін зірвався, і він був змушений повертатися назад у табір, де запевняв, що його неправильно зрозуміли.
Сєров певен, що майже всі полонені окупанти повернуться воювати і їх майже нереально "перевиховати".
Живуть "як у шоколоді".
Журналіст пояснив, чому окупанти повертаються з полону такими відгодованими і товстопикими. За його словами, загарбників годують за стандартами офіцерів ЗСУ. В установі є свій кухар. Тому у таборі окупанти "живуть як у шоколаді".
"Сніданок: риба, каша ячмінна із соусом, хліб, цукор, чай. Обід: салат з капустою, суп макаронний, картопля відварна з рибою тушкованою. Й вечеря: риба з картопляною добавкою, хліб, цукор, чай", - каже Сєров.
Журналіст зазначив, що табір не схожий на в'язницю, а, радше на якусь військову казарму. У кожного окупанта є своя тумбочка й засоби гігієни. Вони замовляють у бібліотеці книги. Ще вони там вивчають українські пісні.
Також загарбникам дозволяють дивитися українські новини.
Медична допомога
У таборі є медичний блок, де роблять УЗД, надають стоматологічні та інші послуги. На думку журналіста, медблок є кращим навіть, ніж лікарні у деяких райцентрах України.
Дзвінки додому
Окупанти мають право на дзвінки до рідних. Проте дуже часто батьки бачать українські номери й не відповідають. Очевидно, бояться чогось.
Російський полон
Якщо Україна цивілізовано ставиться до окупантів, серед яких є чимало воєнних злочинців, то РФ знущається, морить голодом і катує наших бійців.
Начальник штабу полку "Азов", майор Богдан Кротевич (позивний "Тавр"), якого звільнили з полону росіян, розповів про умови утримання у московській в'язниці "Лефортово".
За словами "Тавра", розвідка РФ намагалася завербувати полонених "азовців".
У таборі в Оленівці на Донбасі окупанти вбили понад 50 українських військовополонених, ще 130 зазнали поранень. Проте ООН і Червоний Хрест досі не відправили місію до Оленівки.
Зеленський розкритикував МКЧХ за те, що їхня місія досі не відвідала українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.