"Живуть як у шоколаді": журналіст побував у таборі, де утримують полонених окупантів

Журналіст пояснив, чому окупанти повертаються з полону до РФ такими відгодованими і товстопикими.

Журналіст ТСН.ua Ігор Сєров побував у секретному таборі, де утримують російських військовополонених і розповів, у яких умовах живуть окупанти.

Про це журналіст сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Перший момент: багато росіян взагалі не розуміють, чому вони у полоні. Окупанти стверджують, що "приїхати визволяти". Вони працюють і наразі виготовляють пакети з написом Merry Christmas, які продаватимуть в Україні", – каже Сєров.

За словами журналіста, "кадирівці" взагалі не доїжджають до табору, адже російська сторона одразу подає запит на їхній обмін і віддає взамін українських бійців. Але є деякі полонені, які перебувають у таборі вже від березня.

Курйоз з "ЛНРівцем"

Журналіст розповів курйозну історію про полоненого з ОРДЛО. У таборі чоловік розхвалював умови проживання і відношення персоналу. Потім його вивезли на обмін на лінію зіткнення. Колаборант встиг дати інтерв'ю російським пропагандистам, де поскаржився на "знущання" і погані умови. Проте обмін зірвався, і він був змушений повертатися назад у табір, де запевняв, що його неправильно зрозуміли.

Сєров певен, що майже всі полонені окупанти повернуться воювати і їх майже нереально "перевиховати".

Живуть "як у шоколоді".

Журналіст пояснив, чому окупанти повертаються з полону такими відгодованими і товстопикими. За його словами, загарбників годують за стандартами офіцерів ЗСУ. В установі є свій кухар. Тому у таборі окупанти "живуть як у шоколаді".

"Сніданок: риба, каша ячмінна із соусом, хліб, цукор, чай. Обід: салат з капустою, суп макаронний, картопля відварна з рибою тушкованою. Й вечеря: риба з картопляною добавкою, хліб, цукор, чай", - каже Сєров.

Журналіст зазначив, що табір не схожий на в'язницю, а, радше на якусь військову казарму. У кожного окупанта є своя тумбочка й засоби гігієни. Вони замовляють у бібліотеці книги. Ще вони там вивчають українські пісні.

Також загарбникам дозволяють дивитися українські новини.

Медична допомога

У таборі є медичний блок, де роблять УЗД, надають стоматологічні та інші послуги. На думку журналіста, медблок є кращим навіть, ніж лікарні у деяких райцентрах України.

Дзвінки додому

Окупанти мають право на дзвінки до рідних. Проте дуже часто батьки бачать українські номери й не відповідають. Очевидно, бояться чогось.

Як полонених російських окупантів утримують у секретному таборі

Російський полон

Якщо Україна цивілізовано ставиться до окупантів, серед яких є чимало воєнних злочинців, то РФ знущається, морить голодом і катує наших бійців.

Начальник штабу полку "Азов", майор Богдан Кротевич (позивний "Тавр"), якого звільнили з полону росіян, розповів про умови утримання у московській в'язниці "Лефортово".

За словами "Тавра", розвідка РФ намагалася завербувати полонених "азовців".

У таборі в Оленівці на Донбасі окупанти вбили понад 50 українських військовополонених, ще 130 зазнали поранень. Проте ООН і Червоний Хрест досі не відправили місію до Оленівки.

Зеленський розкритикував МКЧХ за те, що їхня місія досі не відвідала українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.