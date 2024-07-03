Жнива під обстрілами: як фермери на Запоріжжі збирають урожай

На Запоріжжі стартували жнива. Цьогоріч через аномально теплу погоду аграрії розпочали збір озимої пшениці на тиждень раніше. Утім, травневі заморозки далися взнаки – частина врожаю загинула. Та головна біда – росіяни не дають збирати хліб і безперервно обстрілюють регіон. Часто фермери знаходять на своїх угіддях залишки С-300, нерозірвані касетні боєприпаси.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

На полях агропідприємства вже активно збирають озиму пшеницю. На площі у понад чотири тисячі гектарів вирощують горох, озимі ріпак та пшеницю, та соняшник. Фермери кажуть: весняні заморозки завдали чималої шкоди.

"Ми втратили горох частково, частково втратили ріпак. Також постраждала озима пшениця, бо примерзла, а вона якщо примерзла то там врожайності нема ніякої", - каже заступник виконавчого директора агрофірми Олександр Мазур.

Жнива

Ще одна біда – російські обстріли. Цьогоріч весною, каже фермер пан Олександр, постійно доводилось викликати вибухотехніків – у полях знаходили залишки ворожих снарядів. ДЯДЬКА ОКРЕМО (( ОЛЕКСАНДР МАЗУР ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА АГРОФІРМИ)) 03.41 «

"Знаходили і уламки від ракет, знаходили незірваний С-300, також його взривали на полі тому, що не могли йому нічого зробити. Багато попадається безпілотників", - каже заступник виконавчого директора агрофірми Олександр Мазур.

Під час перевірки полів з міношукачами, щупами та дроном, який з повітря вишукує вибухівку, сапери ДСНС обстежують поле пшениці.

"Загалом знаходимо касетні боєприпаси від реактивних систем залпового вогню, виявляємо та знищуємо на місці", - каже керівник відділення групи піротехнічних робіт ДСНС України у Запорізькій області Віктор Служивий.

Найбільше від ворожих обстрілів потерпають поля, що знаходяться впритул до лінії бойових дій. Це агропідприємство має угіддя поблизу Оріхова, там працювати на полях доводиться в броні.

"Косять в бронежилетах, косять в касках, там хоч до Оріхова кілометрів 25-30, але відчувається, прильоти відчуваються", - каже заступник виконавчого директора агрофірми Олександр Мазур.

Жнива на Запоріжжі

У разі пожежі кожен комбайн оснащений вогнегасниками, також під час збору врожаю біля полів чергують автівки з водою.

Прогнозів на цьогорічний врожай пшениці аграрії поки не дають, кажуть все залежить від якості зібраного зерна та щільності ворожих обстрілів - вони можуть спалити поля вщент.

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