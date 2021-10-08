Жодна не хоче, щоб її дитину виховував чоловік сам: Булавінова роз'яснила, чому вагітним треба вакцинуватися проти COVID-19

Булавінова зауважила, що зараз вагітні жінки надходять до перинатальних центрів, народжують там з "ковідом", деякі помирають, у декого помирають діти.
Вагітним жінкам можна вакцинуватися проти коронавірусу, адже вони є групою ризику і у разі тяжкого коронавірусу, наслідки можуть бути летальними. Утім, вагітним жінкам важливо правильно і безпечно з точки зору "ковіду" організувати процес щеплення, щоб не заразитися дорогою на процедуру.
Про це ексклюзивно для ТСН.ua розповіла медична експертка ЮНІСЕФ, лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова.
"На мою думку, якщо вагітна жінка розуміє всі ризики від "ковіду" для себе, усвідомлює, що вона в групі ризику, вона має бути щеплена проти COVID-10 якомога швидше", - сказала вона.
Так, за словами фахівчині, завдання №1 вагітної жінки є "знайти собі таке місце вакцинації і так організувати увесь процес для себе, щоб не заразитися в черзі".
"Тобто не підходити близько до інших людей, бути у масці і бажано записатися на вакцинацію туди, де все відбувається у великому приміщенні, яке провітрюється", - пояснила Булавінова.
Другим важливим аспектом є правильний вибір акушер-гінеколога.
"Якщо вагітна радиться з ним і він їй не радить вакцинуватися від коронавірусу, майбутня матір має знати, що він помиляється і діє проти рекомендацій, які є у світі, других країн, зокрема, в Асоціації акушер-гінекологів. Тому, їй треба пошукати другу-третю альтернативну думку і проконсультуватися щодо власної вакцинації. Але у жодному разі не ризикувати своїм життям та життям дитини, і все рівно вакцинуватися проти "ковіду", - висловилася медична експертка ЮНІСЕФ.
Булавінова додала, що зараз вагітні жінки надходять до перинатальних центрів, народжують там з "ковідом", деякі помирають, у декого помирають діти. І, на її думку, це не правильно, "оскільки вагітна жінка має бути вакцинованою на будь-якому терміні вагітності і захищена від коронавірусу".
"Я думаю, що жодна вагітна жінка не хоче, щоб її дітей виховував потім самостійно чоловік або партнер, чи його/її батьки, тому що це не правильно ані щодо неї, ані щодо дитини, тому якомога швидше шукайте лікаря, який проконсультує про вакцинацію проти "ковіду", - підсумувала Катерина Булавінова.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, якими вакцинами і за яких умов вагітних жінок можна щеплювати від коронавірусу.