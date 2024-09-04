"Жодного разу не допитали": адвокат розповів про "справи Коломойського"

Адвокат Ігоря Коломойського, який уже рік перебуває в СІЗО, розповів, які саме справи сьогодні інкримінують бізнесмену. По одному з проваджень, за словами захисника, Коломойського жодного разу не допитали.

На прескоференції 4 вересня Олег Пушкарь зазначив, що провадження перебувають в різних інстанціях.

“Щодо того, що в Національному бюро, було встановлено, що особі повідомлено про підозру поза межами досудового розслідування. Тому там і арешти на майно не накладалися. Ігоря Валерійовича, якому дали підозру 7 вересня, навіть ніхто не допитував по сьогоднішній день. Тобто фактично справа стоїть”, — повідомив адвокат.

Щодо Бюро економічної безпеки (справа “Приватбанку” — ред.), зараз Коломойському інкримінують епізод щодо “Укрнафти”. Відбувається ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Також читайте Коломойському відмовили в участі у своїй пресконференції — адвокат

“І справа у закінченому замаху по вбивству, які розслідується на даний час Національною поліціє України — строк досудового розслідування визначений до перших чисел листопада 2024 року. Хочу зазначити, що слідці дії за участю Коломойського не проводяться, матеріали для ознайомлення стороні захисту не надаються. Ось така стадія на сьогоднішній день”, — розповів Олег Пушкарь.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Коломойський отримав нову підозру — щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був.

За даними слідства, в 2013-2014 роках Коломойський “шляхом не внесення готівкових коштів” вивів із банку 5,7 мільярди гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку в 2016-му році, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.

Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коломойський — РІК за ҐРАТАМИ! НАЖИВО! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ

Читайте також: