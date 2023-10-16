Жодного разу не поцікавилась сином, але ходить з гарним манікюром: в Києві суд починає вирішувати долю хлопчика з нори

Отримала продовження гучна історія, яка трапилась в Києві наприкінці березня – тоді на столичній вулиці Бойчука в землянці поліція разом з працівниками соцслужб виявила 5-місячного хлопчика.

Тоді було встановлено, що в цій норі, яка була облаштована в пагорбі, 36-річна мешканка Кривого Рогу Антоніна Пашковська перебувала зі своїм 5-місячним сином Олександром, тому як не мала в Києві свого житла. Незадовго до цього вона втекла з реабілітаційного центра, тому як їй, за її словами, не сподобались правила поведінки в цій установі. В березні 2023 року немовля було вилучено у матері, тому як дитина перебувала в холоді та в антисанітарних умовах, за словами соцслужб, в землянці дитину мати жодного разу не купала, а годувала сумішшю на гарячій воді, яку час від часу жінці давали небайдужі люди.

Як з'ясував ТСН.ua, завтра зранку, 17 жовтня, в Печерському суді Києва призначено судовий розгляд, де буде вирішуватись питання про відібрання дитини у Пашковської.

Скріншот зі сторінки сайта "Судова влада України". Завтра в Києві суд почне вирішувати долю хлопчика із землянки.

Хлопчик, якого соцслужби разом з поліціє. вилучили у Антоніни Пашковської в березні

"За цей час з боку матері не було жодної спроби узнати про долю дитини", - розповіла в коментарі для ТСН.ua представниця Служби у справах дітей та сім’ї Печерської райдержадміністрації Ірина Озерецьківська.

В соцслужбі нагадали, що від березня інформували Пашковську, приходячи до її землянки, про її право виховувати дитину, але в належних та безпечних умовах. До цього посадовці додають, що дитина наразі перебуває в задовільних умовах, а в разі відібрання хлопчика у Пашковської його зможуть усиновити ті, хто зможе забезпечити дитині належні умови.

Як виявилось, мешканці будинку №35 по вулиці Бойчука, навпроти якого розташована ця землянка, щиро дивуються поведінці Пашковської.

"Не так давно бачили її поруч з землянкою, на зупинці громадського транспорту. Склалось таке враження, що ця жінка стала ретельніше доглядати за собою. Мені запам’яталось, що в неї був дуже красивий манікюр, вона виглядала краще, ніж раніше. Не знаю, що змінилось у неї в житті", - розповіла нам одна з мешканок будинку №35.

Що розповідала про себе мешканка нори на Печерську

Сама Антоніна Пашковська в коментарі для ТСН.ua раніше скаржилась, що її життя склалось дуже складно із дитинства.

"Мене звати Антоніна Пашковська, мені 36 років. Я родом із Кривого Рогу, в мене загалом три дитини. Старшій доньці, Віолеті, вже 13-й рік, вона мешкає зі своїм татом за кордоном, він далекобійник, тому забрав її з собою після повномасштабного вторгнення росіян. Середньому синові, Кирилу, зараз 6 років. Коли йому було 2 роки, то в мене його забрала моя мачуха та віддала своїй доньці, яка не може мати дітей. Сама я з дитячого будинку, мене взяли на виховання, коли мені було 2 роки. Потім мене вигнали з дому, мачуха сказала, щоб я не поверталася. Найменшому, Сашкові, 5 місяців (днями хлопчику виповнився рік – Ред.). Я його народила в Києві 10 жовтня, але не тут, а в пологовому будинку. Після пологів так сталося, що мене відправили в Полтаву, в будинок матері та дитини. Але звідти я втекла, тому що там, як у концтаборі. В Києві я перебуваю близько 7 років", - стверджувала Антоніна.

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