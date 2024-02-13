Жодної міни за 1,5 млрд: найгучніший скандал у Міноборони і “рука Резнікова” або масштабне “розпилювання” під час війни

Півтора мільярди гривень заплатило Міноборони за мінометні міни для ЗСУ, які вкрай необхідні на передовій. За два роки — ані мін, ані грошей. Задіяні в схемі розстрати та заволодінні держкоштами зовсім не прості українці, а дуже відомі в Україні люди.

Хто вони, як коментують гучний скандал і кого нарешті закрили у СІЗО? Усі подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Передісторія

Листопад 2022 року. Російські ракети б'ють по Україні. Люди масово скуповують генератори і свічки, готуючись до можливого блекауту та холоду в домі. Триває контрнаступ Збройних сил України і от 11 листопада наші військові нарешті звільняють Херсон і витискають російську армію на лівий берег Дніпра. У цей же час тривають тяжкі бої під Бахмутом та й по усій лінії фронту вкрай тяжка ситуація. Військовим терміново треба зброя, багато зброї. Зокрема міномети, які і допомагають відбивати штурми росіян.

І от у день звільнення Херсона, 11 листопада, Міністерство оборони укладає контракт із фірмою “Львівський арсенал” на поставку великої партії таких потрібних мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. І тут понеслось. Закупівля перетворилася на розкрадання у півтора мільярда і тягнучку у суді.

Першому фігуранту оголосили запобіжний захід

Але гучна справа нарешті зрушилася з місця. Одного з фігурантів цієї гучної справи взято під варту до 8 квітня, але з правом внесення застави в розмірі 50 млн грн. Він один із тих, кого підозрюють у розкраданні грошей, котрі мали піти на закупівлю снарядів для бійців на фронт. Ця справа стала однією з найгучніших за майже два роки повномасштабної війни, CБУ вже оголосила підозрю трьом основним фігурантами цинічних крадіжок, і це дуже не прості, і досить відомі в Україні люди — колишній очільник департаменту Міноборони Олександр Лієв, якому і обрали запобіжку. Хоча ще 29 січня суд засідав 5 годин поспіль, і просто випустив підозрюваного додому без зобов’язань. Лієв стверджує, що він невинуватий.



Кого ще підозрюють у розкраданні?

А ще серед підозрюваних — директор компанії Львівський арсенал Юрій Збітнєв та колишній чиновник одного з підприємств Укроборонпрому Олексій Хорошаєв. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Цю справу на контролі тримають кілька журналістів із різних видань. Один із перших, хто взявся за справу, В’ячеслав Касім, каже — білих і пухнастих у цій історії немає, а от хто головний хапуга, ще треба з’ясувати.

Вимоги дотримані не були

Аби зброя потрапила до України, є низка вимог, які у цьому випадку дотримані не були. Ба більше, гроші вже перераховані на рахунок іноземної фірми, схема добре намудрована, але в Міноборони обіцяють, що гроші будуть повернені, адже жоден снаряд із цієї схеми до нашої держави так і не доїхав, і це у той момент, коли їх і так бракує на фронті.

Фігуранти погодилися на інтерв’ю

Нагадаємо, що підозри фігурантам почали вручатися наприкінці 2023-го року, тоді жоден із них з журналістам говорити ой як не хотів. Аж тут, до підозрюваних доходить: відсидітися і відмовчатися вже — зась. Тож ексклюзивно для випуску Хапуга.ua усі учасники схеми дали, на скільки могли, відверті інтерв’ю.

А от слідчі СБУ умисел вбачають, журналісти ж детально розповідають про хитру схему.

Версія Збітнєва

Ну а тепер повертаємося до інтерв’ю учасників схем. Ви помітили, як всі швиденько захотіли говорити з журналістами? Кожен наввипередки розповідає свою версію подій. От вам версія директора фірми Львівський арсенал Юрія Збітнєва.

Версія Хорошаєва

А ось версія колишнього чиновника одного з підприємств Укроборонпрому Олексія Хорошаєва. Каже: гроші не вкрали й вказує на іншого фігуранта.

А де Хорошаєв і що каже Лієв?

Одна маленька ремарочка: знаєте, звідки Хорошаєв дає інтерв’ю і чому відеозв’язком? Бо він за кордоном і сидить на м’якенькому дивані у Празі, тож він із цієї трійки у найбільшому виграші, бо хто його там заарештує? А ніхто. Тим часом Лієв каже, що ринок великий, тож і є високий ризик потрапити на гачок шахраїв.

На кого натякає Лієв?

Шановні, а вас не турбує, що саме ви і мали робити все, аби не натрапити на шахраїв? Мова йде про боєприпаси в умовах воєнного стану, в країні війна, шансу на помилку просто немає — на рахунку життя українських воїнів! Отож, що маємо: Хорошаєв натякає на те, що мутить у цій схемі Збітнєв, Збітнєв натякає на Лієва, а Лієв мало не прямим текстом вказує знову на Збітнєва.

Збітнєв же знову божиться, ці очі нічого не бачили, руки нічого не крали, а от Хорошаєва і Лієва треба покарати!

І так по колу — моя хата скраю, нічого не знаю. Хорошаєв заспівав нову пісню: каже, він же взагалі Лієва особисто й в очі не бачив, а Збітнєва ну може разок. Тож ось кого мають розробляти слідчі.

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Лієв знову пішов на поліграф

Словом, на що тільки ця трійця не готова, аби себе відбілити, і з журналістами вже говорять, хоча спочатку як могли уникали розмов і зустрічей. Лієв навіть показово вирішив пройти ще один поліграф, куди знову скликав журналістів.

Чи можливо обдурити детектор брехні?

Зробимо ще одну маленьку ремарочку: обдурити поліграф шансів дуже мало. У Всеукраїнській асоціації поліграфологів розрізняють кілька видів протидії поліграфу: фармакологічний, тобто, наковтатися заспокійливих; психологічний та психічний, тобто постаратися сконценцентруватися на якійсь арифметичній задачі чи просто під час проходження детектору брехні почати медитувати. Є ще фізичний спосіб омани або простими словами людина, котра проходить поліграф, може спробувати напрягти стопи, сідниці, прес, зімітувати гикавку чи позіхання, кашлянути, чихнути, затримати дихання тощо. А ще є фізіологічний спосіб нібито омани поліграфа, сюди відносять недосип, надмірне фізичне навантаження, можна напитися багато води чи кави. Ну, словом, порад в інтернеті маса, але от поліграфологи твердять — усе це марно.

“Незалежно від обраного медикаменту, подібним чином обдурити поліграф шансів замало, оскільки будь-який досвідчений поліграфолог, який є членом Всеукраїнської асоціації поліграфологів і пройшов належне навчання на поліграфолога помітить зміну психофізіологічного реагування і його невідповідність фізіологічній нормі.

На поліграмі картина буде очевидна — від змін показників шкірного опору, які на сьогоднішній день визначають тільки поліграфи, які відповідають ДСТУ до спотворення виду кривої ШГР — відсутність реагування на всілякі стимули (в разі вживання препаратів для пригнічення роботи серцево-судинної системи чи центральної нервової системи), або неадекватні і високоамплітудні реагування на нейтральні питання (в разі застосування препаратів, спрямованих на активацію вищезазначених систем). Спроби медитувати або ввести себе в стан глибокого трансу або повного розслаблення незмінно викличе відповідну реакцію організму — підвищення тонічного опору, зміну дихання і швидкості відповідей на питання, що відразу ж буде помічено поліграфологом”.

“Сюрприз” на поліграфі і до чого тут Резніков?

І тут на Лієва чекав сюрприз. Детектор брехні показує неправдиву відповідь в одному ключовому питанні: чи отримував він вказівку від керівництва Міноборони на укладання контракту з Львівським арсеналом. 2 лютого Олександр Лієв відповів на це питання “ні” і ця відповідь на думку поліграфолога була неправдивою. Журналістам в інтерв’ю Лієв теж стверджує, що колишній очільник Міноборони Олексій Резніков про цей контракт “ні сном, ні духом”. Але поліграф — це бездушна машина і його не обдурити.

То хто погодив оплату?

І от є нюанс: під час слідства прокурори стверджували, що усі інструкції погодження на оплату, які існують в Міноборони були порушені і всупереч порядку, рішення про передоплату було спрямоване на узгодження до тодішнього міністра Резнікова, після чого воно власне і було затверджено. Втім зараз, ні тодішній міністр, ні його заступники у справі як підозрювані не фігурують. І от питання: по-перше — чому не фігурують? По-друге — чому Олександр Лієв так вступається за колишнього шефа?

Гроші повернуть?

За кадром про те, що без погодження Резнікова такі проплати не проходили, запевняє і пан Збітнєв, а далі каже, гроші повернуться до українського бюджету.

Це не усі підозрювані

Насправді у справі куди більше підозрюваних, без урахування ймовірно ще одного потенційного підозрюваного — колишнього міністра оборони Резнікова. Мова йде про представника іноземної компанії, прізвище якого наразі невідоме, а також про керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони Тоомаса Нахкура, якого міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив від виконання службових обов'язків, після вручення підозри 27 січня.

Але нагадаємо, що в нашій країні існує презумпція невинуватості, тож причетність до цієї справи усіх фігурантів має довести суд.

Скандали в Міноборони не вщухають

Тим часом на початку січня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров доповів, що лише за останні чотири місяці внутрішній аудит виявив у відомстві розтрат на понад 10 мільярдів гривень і перевірки ще тривають.

Винні мають бути покарані

Такі скандали і очищення системи від корупціонерів навіть під час війни дуже навіть на часі. Красти під час такої війни, коли на фронті гинуть наші військові — тут взагалі совістю і не пахне! Зрадники мають бути покарані, покарані показово і увесь світ має бачити, що навіть країна у стані війні перш за все бореться за правду й не лише на фронті, а й всередині країни. Тож дуже хочеться сподіватися, що усі тилові щури будуть знайдені і покарані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖОДНОЇ МІНИ за 1,5 млрд грн! СКАНДАЛ у Міноборони і масштабний “РОЗПИЛ” під час війни! Де Резніков?

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