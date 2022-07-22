"Жодної зради": Кубраков повідомив, що "зернову угоду" Україна підписала на своїх умовах

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію у Стамбулі, запевнив, що держава на своїх умовах підписала 22 липня угоду про відкриття портів задля безпечного експорту зерна.

В акваторії України "ніхто нічого не перевірятиме".

Про це міністр розповів в ефірі ТСН.

"Вважаю, що цю угоду підписуємо на наших умовах, тому що наша акваторія повністю контролюється нами. Жодної зради, те, що десь почалися якісь публікації в соціальних мережах, нічого цього немає. Наші порти, наша акваторія, виключно українське право. Ніхто нічого не здає, ніхто нічого не дозволяє, щоб десь перевіряти в нашій акваторії", – заявив Кубраков.

"Тобто ми все це робили з позиції сили після звільнення нашого острова Зміїний, після того, як український прапор туди повернувся", – зауважив міністр інфраструктури.

Своєю чергою міністр аграрної політики Микола Сольський теж запевнив, що угода була укладена "абсолютно на українських умовах".

"Зроблена велика робота всіх людей, які мали до цього стосунок – від керівництва країни до переговорників, до військових, і не тільки. Це дало дуже сильний результат. Угода відбулася абсолютно на українських умовах рівно так само, як і інші дії за останні шість місяців, що відбувалися на українському фронті. Рівно так само, як ми звільняли з військовими Чорне море і звільняли північ країни, так само зараз військові в переговорах з такою самою цілеспрямованістю, твердою позицією керівництво країни досягло цієї угоди", – розповів міністр агрополітики.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна.

Попередньо, угода діятиме 120 днів і не передбачатиме розмінування портів або прилеглих вод з боку України. В межах домовленостей мають бути розблоковані три порти: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них Україна розпочинає експорт продовольства морськими шляхами вже найближчими тижнями.

У Стамбулі підписали зернову угоду між Україною, Туреччиною та ООН

Читайте також: