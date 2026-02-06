“Згоріло все, навіть шкільний портфель”: на Київщині семирічний хлопчик-сирота втратив дім у пожежі (фото)

На Київщині семирічний хлопчик-сирота втратив дім у пожежі / © ТСН

У селі Литвинівка Вишгородського району на Київщині сталася пожежа, яка за лічені хвилини знищила житловий будинок. Без домівки залишилися семирічний хлопчик Дмитрик, його дідусь та дядько — єдині рідні, з якими нині проживає дитина. Загоряння сталося під час подачі електроенергії після планового відключення світла.

Про трагедію повідомила місцева жителька Валентина Арестова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, доля хлопчика з раннього дитинства складалася непросто. Мати відмовилася від нього, батько загинув ще у 2019 році. Довгий час офіційну опіку над дитиною мала бабуся, однак наприкінці 2024 року жінка померла. Після цього опіку над племінником офіційно оформив дядько.

“За 15 хвилин згоріло все: речі, іграшки, гаджети — те, що любив і чим дорожив хлопчик. Дорослим узимку опинитися без житла важко, а тут ще й дитина», — написала Арестова і закликала небайдужих допомогти родині.

Як розповів у коментарі для ТСН.ua дядько хлопчика Олександр Бондар, остаточну причину пожежі наразі ще встановлюють — відповідного акту рятувальних служб поки немає.

«Комісія вже була, працювала слідчо-оперативна група. Попередньо — це побутова пожежа, не прильотна. Найімовірніше, сталося коротке замикання у момент, коли подали світло після планового відключення. Пішла велика напруга — і все миттєво зайнялося», — пояснив чоловік.

За його словами, у будинку проживали він сам, його батько та семирічний племінник. Це було єдине житло родини, яке вони свого часу зводили власними силами.

Пожежа сталася ввечері 26 січня — приблизно між 20:00 та 21:00. У момент загоряння в будинку перебували дідусь і дитина.

«Вони були всередині, коли це сталося. Одразу вибігли надвір, сусіди допомогли. Я їхав з роботи й приїхав уже тоді, коли пожежа була в розпалі», — розповів дядько Дмитрика.

Хлопчик фізично не постраждав, однак пожежа стала для нього сильним стресом. На місце викликали швидку допомогу, але медичне втручання не знадобилося.

«Він дуже злякався. Найбільше переживав, що згорів його шкільний портфель. Зараз він у нормальному стані, з ним працюємо, постійно поруч. Документи дитини також згоріли, тому вже другий день їздимо, відновлюємо все», — зазначив опікун.

Будинок зазнав критичних пошкоджень. Дерев’яний мансардний поверх згорів повністю, перший поверх — цегляний — залишився без даху та внутрішніх конструкцій. За словами чоловіка, всі речі та техніка знищені.

«Там усе в нуль. Пожежні залили водою, зараз усе замерзло, суцільний лід. До весни нічого зробити не вдасться — житло непридатне для проживання», — каже він.

Наразі родина тимчасово перебуває у сусідів. Першочергові потреби — їжу та одяг — вже частково закрили завдяки допомозі знайомих і місцевих мешканців. Водночас головною проблемою залишається житло.

За словами опікуна, сім’я планує залишатися в селі, адже дитина ходить тут до школи. Винаймане житло має відповідати вимогам служби у справах дітей.

«Це не будь-яке житло. Воно повинно підходити для проживання дитини під опікою, і це контролює відповідна комісія», — наголосив чоловік.

Як допомогти родині

Родина потребує фінансової підтримки у побудуванні чи придбанні свого житла та подальшого відновлення побуту.

Реквізити для грошової допомоги:

Поповнити конверт через Приват24: https://www.privat24.ua/send/ipxlx

Номер картки конверта: 5168752156038435

Усі, хто хоче допомогти або запропонувати житло в Литвинівці чи поруч, можуть звертатися через редакцію ТСН.ua — ми передамо контакти родині.

Чи може пожежа бути провиною енергетиків

Дядько семирічного Дмитрика не виключає, що займання могло статися через різкий стрибок напруги під час відновлення електропостачання після планового відключення. У акті ДСНС, який склали після пожежі, йдеться, що причиною загоряння стало коротке замикання. Чоловік не відкидає можливості звернення до суду.

Як пояснив у коментарі для ТСН.ua адвокат Роман Ухов, у подібних ситуаціях ключову роль відіграють офіційні документи та експертизи.

Які документи мають скласти після пожежі

За словами юриста, після пожежі інспектор ДСНС зобов’язаний скласти акт протягом доби, а згодом — висновок про причини займання.

«Акт про пожежу складається інспектором протягом доби після її виникнення. Далі протягом трьох днів має бути підготовлений висновок про причини пожежі, осередок займання, розвиток пожежі та ймовірну або встановлену причину її виникнення. Цей висновок повинен бути наданий власнику будинку» — пояснює адвокат.

Він наголошує, що у висновку має бути чітко визначено місце, з якого почалася пожежа, та обставини, що могли до неї призвести. Власник житла, навіть якщо він не погоджується з висновком рятувальників або вважає його неповним, має право звернутися до поліції.

«Власник може подати заяву до органів поліції для реєстрації кримінального провадження за фактом пожежі. У межах такого провадження можливо провести пожежно-технічну та будівельну експертизи, які є доказами як у кримінальній, так і в цивільній справі», — каже Роман Ухов.

Навіть у разі закриття кримінального провадження зібрані матеріали можуть бути використані у цивільному судочинстві.

Як довести провину надавача електроенергії

Адвокат зазначає, щоб вимагати відшкодування збитків у суді, власник житла повинен довести причинно-наслідковий зв’язок між діями надавача послуг та пожежею.

«У цивільному порядку людина повинна довести, що пожежа сталася саме з вини відповідача. Для цього потрібні докази — або висновок інспектора ДСНС, або пожежно-технічна експертиза», — пояснює ТСН.ua юрист.

Якщо експертиза встановить, що займання сталося через несправність лічильника, стрибок напруги або інше обладнання, яке належить постачальнику електроенергії, це може бути підставою для позову.

«Лише за наявності таких експертиз можна говорити про можливість відшкодування збитків», — додає він.

Як оцінюють збитки після пожежі

Самостійна оцінка збитків власником житла, за словами адвоката, не є достатньою для суду.

«Необхідно або надати документи — чеки, квитанції на майно, або проводити експертну оцінку. Експерт має визначити, чи можливо відновити житло, скільки це коштуватиме, або чи є воно повністю знищеним і який розмір завданих збитків», — зазначає Роман Ухов.

Проведення експертиз — пожежно-технічної, будівельної, оціночної — потребує значних витрат. Експертизи можна ініціювати як самостійно, так і через суд.

«Вартість експертиз залежить від установи — це можуть бути як державні, так і приватні експерти. Загальна сума може становити 50, 60 тисяч гривень або більше», — каже адвокат.

Які ризики судового позову

Юрист наголошує, що звернення до суду не гарантує позитивного результату. Тому перед поданням позову важливо реально оцінювати доказову базу.

«Якщо позивач не доведе, що збитки були спричинені з вини відповідача, і програє справу, він може бути зобов’язаний компенсувати витрати на правничу допомогу, експертизи та юристів відповідача», — пояснює ТСН.ua Роман Ухов.

Що робити одразу після пожежі: поради адвоката

Роман Ухов радить у будь-якому разі викликати на місце пожежі не лише рятувальників, а й поліцію.

«Навіть якщо працівники ДСНС не наполягають на цьому, варто викликати слідчо-оперативну групу. Огляд місця події та протокол фіксації обставин пожежі є важливими доказами», — зазначає адвокат.

У межах кримінального провадження слідчі можуть вилучати об’єкти, призначати експертизи та встановлювати причинно-наслідковий зв’язок.

«Навіть якщо кримінальне провадження буде закрите, постанову про закриття разом із встановленими фактами та експертизами можна використати у цивільному позові», — пояснює він.

Судова практика: коли вдається стягнути компенсацію

За словами юриста, в Україні вже є випадки, коли постраждалі вигравали суди проти надавачів електроенергії.

«Люди зверталися до суду на підставі висновків ДСНС, у яких було чітко зазначено, що коротке замикання сталося через несправність лічильника, який належав надавачу послуг. Під час судового розгляду призначалися експертизи, які це підтверджували, і в результаті люди отримували відшкодування», — розповідає адвокат.

Роман Ухов радить постраждалим діяти поетапно.

«Необхідно звернутися до поліції, отримати висновок про пожежу, ретельно його вивчити, проконсультуватися з юристами — як приватно, так і через систему безоплатної правової допомоги — і лише після цього приймати рішення щодо експертиз та подання позову. Без встановлення вини надавача послуг шанси виграти справу невисокі», — каже адвокат.