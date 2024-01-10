Жорстка мобілізація в Одесі: ухилянти розробили правила безпечного пересування містом

Після низки конфліктів на вулиці та у громадському транспорті, деякі чоловіки користуються тепер лише таксі.

В Одесі, де останнім часом сталось чимало конфліктів військовозобов’язаних з представниками ТЦК, багато інцидентів з мобілізацією стало припадати на громадський транспорт. Як відомо, в кінці минулого року одного з військовозобов’язаних мобілізували після того, як висадили з рейсового автобуса. Крім цього, під час нещодавніх рейдів в одному з автобусів виник словесний конфлікт. Одна з жінок почала вигукувати образливі слова на адресу військкомів, які перевіряли документи у чоловіків.

Після появи низки відео про те, що в Одесі працівники ТЦК здійснюють рейди в громадських місцях, виявилось, що дехто з чоловіків-одеситів тривалий час живе за новими правилами пересування містом.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адміністратор одного з одеських фітнес-клубів, який відвідують чимало чоловіків.

"Спілкуючись з нашими клієнтами, стало зрозуміло, що останнім часом, навіть ті, хто мешкає недалеко, обирають замість громадського транспорту таксі. Іншими словами, побоюються того, що їх зупинять на вулиці та відвезуть до ТЦК. В Одесі є спеціальний чат в соцмережі, де свої послуги пропонують ті, хто мають автівки. Їхні ціни суттєво відрізняються від тих, які встановили служби таксі, тому дехто з чоловіків і дозволяє собі іздити в спортзал та додому на таксі", - розповів нам адміністратор фітнес-клубу в Пересипському районі Одеси.

За словами чоловіка, після того, як працівники ТЦК в західних регіонах України масово перевіряли спортзали, їхній фітнес-клуб запровадив деякі обмеження.

"Після грудневих подій в західних областях, коли там видавали повістки в тренажерних залах, ми встановили відеодомофон на вході. Навіть якщо дзвонить людина у штатському, ми запитуємо її про ціль візита та до кого саме вона прийшла. Ми не проти мобілізації, але при цьому не хочемо, щоб з нашого фітнес-клубу був відтік клієнтів, хочемо, щоб вони почували себе комфортно", - розповів нам адміністратор спортзалу.

Раніше повідомлялось про те, що в Одесі люди у військовій формі намагались заштовхати у "швидку допомогу" перехожого. Один з одеситів зняв це на відео та виклав ролик у соцмережі. Здійнявся скандал. Згодом Одеський обласний ТЦК офіційно повідомив, що на відео були не його працівники та виклав версію подій: “Несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця однієї з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди в розділі майна”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація просто неба?! Новий скандал із ТЦК в Одесі! Українці в шоці!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Жорстоко скрутили на очах у дітей! Представники ТЦК налетіли на чоловіка: відбивала вся Одеса!"

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