Жорстоке побиття 12-річної Ярослави у Білій Церкві: родичі заявили про втечу одного з фігурантів

Рідні 12-річної Ярослави, з якої днями в парку познущалась група підлітків з Білої Церкви Київської області, сьогодні повідомили, що начебто один з фігурантів резонансного побиття втік та оголошений у розшук.

Про це в соцмережі повідомила хрещена постраждалої Наталя Яковлева. В коментарі для ТСН.ua Наталія Яковлева уточнила: “Нам про це повідомили адвокати, які ведуть справу. Але ми не знаємо, про кого саме йдеться. Скоріш за все, йдеться про одного з тих, хто бив”.

В поліції Київської області в коментарі для ТСН.ua повідомили, що прокоментують інформацію родичів дівчини пізніше, але станом на зараз не підтвердили та не спростували втечу фігуранта.

Побиття дівчинки в Білій Церкві / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, чергове побиття школярки сталося в Києві. Дівчата на відео б'ють іншу по обличчю.

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