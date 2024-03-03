Жорстоке вбивство балерини у Харкові: руки та голову жертви убивця сховав у лісі

У Харкові триває розслідування справи щодо вбивства балетмейстерки Харківського театру музичної драми Марії Холодної. За даними слідства, вона загинула від рук свого чоловіка, з яким збиралась розлучатися. Він відрізав жінці руки та голову - закопав у лісі, а решту тіла намагався спалити. При цьому ще декілька днів намагався імітувати, що Марія жива. За чотири дні поліцейські змогли зібрати докази, що саме чоловік виявився вбивцею.

Про подробиці цієї моторошної історії йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Відома у Харкові балерина, а згодом балетмейстерка Марія Холодна користувалася повагою серед колег. Її цінували за професіоналізм і доброту.

Директор Харківського театру музичної драми Ігор Коваль каже, що в колективі досі не можуть повірити в те, що сталося. “У неї таке життя красиве повинно бути. Красива дівчина, талановита. На позитиві завжди”, - каже він.

Зникнення артистки

Про зникнення Марії 19 лютого директору театру повідомила його мати. Вона зателефонувала, щоб повідомити, що та не прийде на репетицію. Тоді ж сказала, що не бачила доньки вже третю добу. Це здивувало колег, бо досі Марія ніколи не пропускала репетицій.

Ще 17 лютого її мати помітила, що донька інакше відповідає на повідомлення, а в соцмережах публікує дивні дописи зі світлинами їжі. Досі Марія такого не робила.

Розслідуванням зникнення артистки зайнялися поліцейські. За чотири дні кропіткої праці слідчі встановили, що до нього причетний її чоловік Олексій, з яким Марія хотіла розлучитися. Він убив дружину та намагався приховати злочин.

Убивця заплутував слідство

“Труп він розчленував у ванній. Потім все ретельно вимив, тіло упакував стрейч-плівкою і перемотав кінцівки скотчем, щоб не було так багато крові. Фактично ці дії дають нам підстави вважати що він готувався до цього злочину”, - розповів начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Останки жертви убивця запакував у валізу та пакет, і вирішив заховати на дачі. Скинув тіло у льох та підпалив, а голову й руки закопав в лісі.

Також читайте На Київщині засліплений ревнощами чоловік розбив пляшку та уламком скла убив жінку

Згодом намагався імітувати, що Марія й досі жива. Возив телефон по місту, відповідав на повідомлення. А ще пив заспокійливе та навіть зміг пройти детектор брехні, коли зізнавався у щирому коханні до Марії і постійно твердив: його дружина просто загуляла. Втім слідчі продовжили роботу.

На відео з камер спостереження поліцейські побачили, як Марія зайшла до себе додому, але так і не виходила. Натомість 17 лютого з досить великою сумкою зайшов до квартири її чоловік Олексій і з нею ж він і вийшов. В руках ще тримав пакет.

Під час огляду дачної ділянки подружжя в льосі сусідньої покинутої хатки знайшли тіло. Після цього чоловік зізнався і сам показав де заховав інші частини тіла.

Убивство через "кохання"

“Згодом він висунув нову версію. Начебто прийшов додому до неї, щоб забрати речі. Вона підійшла до нього. Впала, вдарилась, втратила свідомість. А він після цього помістив її в ванну і відрізав голову”, - розповідає Сергій Болвінов.

У підозрі слідчий прописав, що вбивство було скоєне через неприязні відносини. “Коли він читав, звернув на це увагу. Каже: ви неправильно написали. Я вбив її через кохання”, - зауважив начальник слідчого управління.

Тепер слідство чекає на дані експертизи, яка встановить чи було розчленування тіла живцем. Підозрюваного взяли під варту. Він співпрацює зі слідством.

“Він поводить себе адекватно, спілкується зі слідчим нормально. І підстав вважати, що він психічно хворий станом на зараз немає”, - зазначив Сергій Болвінов.

За умисне вбивство дружини чоловікові загрожує довічне ув’язнення. 12-річний син подружжя зараз із бабусею.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Аж холод по шкірі! Чоловік відрізав дружині голову і руки, а решту тіла намагався спалити!"

Нагадаємо, раніше на Одещині поліцейські затримали жителя Березівки за вбивство товариша. Він завдав знайомому численних ударів ножем та сокирою.

Читайте також: