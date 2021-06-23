Жорстоке вбивство в Білогородці: підозрюваний повертався на місце злочину та говорив з потерпілими

Підозрюваний потрапив на кадри ТСН після скоєного злочину. Він був у натовпі та спілкувався з потерпілими.

Вбив у стані афекту. Затриманий, який, за версією поліцейських, підпалив п'ятиповерхівку, аби замести сліди жорстокого вбивства, зізнався у скоєному. Усе сталося у понеділок на Київщині в селі Білогородка. У жертви нападник вирізав серце і наніс кілька ножових поранень. А поки його шукали, весь час він був поряд і спостерігав.

Про це 23 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Кілька днів тому горіла п'ятиповерхівка в Білогородці, на Київщині. В будинку пролунав вибух. Вогонь охопив кілька горішніх поверхи. 8 людей постраждали. Інші – лишились без даху над головою. Згодом з’ясується – це не звичайна пожежа. В епіцентрі займання рятувальники знайдуть тіло чоловіка. Але, причина смерті – не вогонь. Ножові поранення, в загиблого вирізали серце. А сам підпал - спроба замести сліди.

Ось він – затриманий. У синій футболці, його фото оприлюднили вчора правоохоронці. А ось ці кадри - шокують. Днем раніше чоловік вже потрапляв у об'єктив камер ТСН. Імовірний вбивця майже два дні швендявся поруч із згарищем. Вдавав простого "зіваку" і спілкувався з потерпілими.

Новини України: у Київській області чоловік підпалом п'ятиповерхівки замів сліди жорстокого вбивства

Злочинець завжди повертається на місце злочину. Цей вислів став крилатим завдяки голлівудським фільмам. Де, детектив, у пошуках злочинця обстежує місце, де усе сталося і намагається проаналізувати поведінку оточуючих. Але кіношники це не вигадали. Всього лише взяли з реальних історій злочинів. І в Україні таких історій чимало.

Найсвіжіша – у травні. Вбивство 7-річної Марійки Борисової в селі Щасливому. Зниклу кілька днів шукали усім селом. Тоді на односельця, дядька Миколу і подумати ніхто не міг, бо ж теж шукав. Злочинця видала лише біологічна судмедекспертиза. Лише потім, той зізнався у скоєному. Подібне траплялось і в Одесі. Два роки тому 11-річну Дарину Лук'яненко зґвалтували і вбили. Нападник, який в усьому зізнався – теж брав участь у пошуках. А ще активно сприяв слідству.



"Таке парадоксальне явище існує. Чому? Ніхто не знає. Це люди, які свідомо вчиняють злочини. Друга категорія – це люди, з якимось психічними вадами, там складніше", - каже старший слідчий в особливо важких справах Головного слідчого управління МВС України Руслан Сушко.



Руслан Сушко каже, в такому разі злочинець шукає морального задоволення від скоєного. Спостерігає.



"Особливо, якщо це пов'язано зі статевими злочинами. Чи то для того, щоб підживитися якоюсь енергією, чи отримати якісь спогади, щоб виникли у них ті ж самі відчуття", - каже старший слідчий в особливо важких справах Головного слідчого управління МВС України Руслан Сушко.



Та це скоріше виняток, ніж правило, запевняє психолог-криміналіст Юрій Ірхін. Ми показали йому відео, він аналізує поведінку чоловіка затриманого в Білогородці. За мімікою, той вдає здивування.

"Його поведінка нічим не відрізняється від цього дядька, від цього. Видно, що він переймається, чи що? Ну, цей біля нього, тоже не байдужий. Легше за все заховатися серед людей", - каже Юрій Ірхін.



Це – одна із найголовніших причин, відвести підозру. За інформацією правоохоронців, свою жертву затриманий добре знав. Здавав їй в оренду гараж. Конфлікт стався напідпитку. Вже після допиту нападник в усьому зізнався.



Чоловікові оголосили про підозру. За вбивство і підпал йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, 21 червня, 40 людей залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Згодом поліція встановила, що у загиблого було перерізане горло. Крім того, у нього три удари в груди ножем та вирізане серце. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває наразі в СІЗО. Цей чоловік - моряк. Він 1978 року народження.

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