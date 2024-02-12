Жорстоке вбивство заступника мера Нікополя: 20 пострілів і вибухівка, щоб точно не вижив

Два десятки пострілів і граната, щоб шансів вижити точно не було. 8 лютого у Нікополі невідомий розстріляв автівку заступника мера міста Віталія Журавльова біля його ж будинку. Поліція оголосила спецоперацію “Сирена”, аби знайти вбивцю і вже затримала підозрюваного.

За що той так розправився з посадовцем і кого обрав наступною жертвою, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Шансів вижити не було

Відео, як 8 лютого посеред білого дня у Нікополі, що на Дніпропетровщині, палає автівка, миттю розлетілося соцмережами.

❗️❗️90-ТІ У НІКОПОЛІ.



Сьогодні зранку розстріляли авто зам мера міста Нікополь Віталія Журавльова. Чиновник помер на місці.



Зараз слідчі з’ясовують усі обставини. pic.twitter.com/iTDjOgHfQj — ^FuNny BuNny^ (@SVETLAN88519811) February 8, 2024

Згодом з’ясувалося, що за кермом Тойоти перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. Біля його домівки невідомі розстріляли автомобіль, а наостанок закинули вибухівку. Машина загорілася, Журавльов, який перебував за кермом, отримав численні наскрізні вогнепали й загинув на місці трагедії.

Кого підозрюють у розправі з посадовцем?

В місті було оголошено план перехоплення “Сирена”, за прикметами нападника вже за кілька діб затримали, знайшли його в заздалегідь орендованій квартирі, в якій він планував “залягти на дно”. А 11 лютого чоловіку вручили підозру в умисному вбивстві. Як з’ясували слідчі, це 33-річний місцевий і до вбивства він готувався цілих чотири місяці, а в “день ікс” вистежив маршрут Журавльова і чекав на нього біля будинку. Подробиці затримання розповів начальник ГУНП в Дніпропетровській області Олександр Ганжа.

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Перша, але не остання жертва

20 пострілів майже впритул і гранату наостанок закинув підозрюваний, аби у Журавльова шансів вижити вже не було. За що так жорстоко чоловік розправився із посадовцем, правоохоронці наразі не озвучують. Крім того, в поліції області шокували заявою, що підозрюваний готувався і до інших убивств, хотів прибрати ще кількох посадових осіб Нікополя. Кого саме — прізвища зі зрозумілих причин теж не розголошуються.

За що вбили заступника мера?

Раніше журналісти із посиланням на правоохоронців ще до затримання підозрюваного казали, що причиною вбивства міг стати конфлікт, який у Журавльова тягнеться ще від 2017 року. Про що саме йдеться, невідомо, втім про самого посадовця інформації не так багато. 2020 року він балотувався на міського голову Нікополя від партії “Батьківщина”, але не пройшов. Журавльов, крім того, що був заступником міського голови Нікополя, був депутатом Нікопольскої міськради від “Батьківщини”, а до цього — депутатом від “Партії регіонів”. Раніше ж очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю, а також викладав у Дніпропетровському державному університеті МВС України.

Суди з міськрадою і колишнім мером

2016 року Віталій Журавльов збирав підписи за відставку тодішнього мера Фісака. Нагадаємо, що у 2016-му Нікополь відмовився від централізованого опалення. Через це труби стали не потрібні, тому Нікопольська міськрада затвердила їхню оцінку та дозволила продати з аукціону. І тут спалахнув скандал. Журавльов заявляв, що фактична ціна тепломережі складала 100 мільйонів гривень, але міська влада продала 240 км труб за 8 млн грн.

Журавльов і його однодумці кілька років судилися за визнання незаконними оцінки, аукціону та продажу тепломережі. Суд тривав кілька років і таки визнав ці операції незаконними, про що звітував Журавльов у соцмережах.

Наразі підозрюваний у СІЗО без права внесення застави.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО заступника мера Нікополя: 20 ПОСТРІЛІВ І ВИБУХІВКА, щоб точно не вижив!

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