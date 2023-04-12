Жорстока страта українського військового окупантами: реакція влади, світу та всі подробиці страшного злочину

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим вони його катували, а потім живому відрізали голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

ТСН.ua зібрав реакцію української влади, світу та все, що відомо про кричущий злочин російської армії.

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Відео страти українського військового

У понеділок ввечері, 11 квітня, у Мережі почали активно поширювати жорстоке відео, на якому російські військові обезголовили українського військового, якого взяли у полон. Познущавшись із нього, російські загарбники ножем відтяли беззбройному полоненому голову. На відео чути крики українського захисника.

У який період та де загарбники скоїли черговий страшний злочин - невідомо. Судячи із кадрів, це сталося у теплий період року, оскільки на відео видно зелені дерева та кущі.

З етичних міркувань та жорстоких сцен ми не можемо опублікувати відео страти.

Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на страту

Наступного дня, 12 квітня, президент Володимир Зеленський відреагував на відео у Мережі і закликав світових лідерів відреагувати на злочин країни-агресорки Росії. Відеоповідомлення з'явилося на його сторінці у соцмережі.

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям.

Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору", - йдеться у дописі президента.

Зеленський наголосив, що це не випадковість чи епізод, бо це повторюється. Як приклад, він згадав військові злочини росіян у Бучі.

"Що це за істоти? Для них немає людей.Син, брат, чоловік, чиясь дитина... Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку - знищувати життя", - зауважив президент.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає вигнати Росії із Ради безпеки ООН, яка, до всього, ще й головує у квітні, та з України. Український топдипломат назвав Росію гіршою за терористичну організацію "ІДІЛ".

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і щоб вони понесли відповідальність за свої злочини", - йдеться у його повідомленні.

СБУ почала розслідування жорстокого злочину росіян

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. А очільник СБУ Василь Малюк пообіцяв знайти "тих нелюдів" і покарати.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - сказав він.

Реакція Офісу президента

На відео відреагували також голова Офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк. Єрмак на сторінці у телеграм-каналі назвав головування Росії у Ради безпеки ООН "абсурдом" і закликав її вигнати звідти.

"росії не має бути в Радбезі ООН. Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", - йдеться у його повідомленні.

Тим часом Подоляк зазначив, що "країна, яка наживо відрізає голову людині, не може належати до сучасної цивілізації. Не може мати партнерських стосунків із кимось. Не може мати право дипломатичного голосу. Не може купляти собі нерухомість в інших країнах. І точно не може головувати в Раді Безпеки ООН. Бо Росія – безумовна країна-людоїд, яка до того ж цим бравує. Залишатися сьогодні, після оприлюднення реальних дій Рф в Україні, нейтральним – це заздалегідь програшна позиція, бо не можна шукати безпеки в пащі людожера".

Посадовець виключив будь-які спроби шукати компромісів після чергового відео злочину.

"Демонстративно різати голови, катувати беззахисних, убивати беззбройних, ґвалтувати – це і є славетна «русская душа» та єдино можливий «русскій мір». У нас взагалі немає варіантів «домовитися» (хай усі потенційні «миротворці» з інших країн уважно подивляться це відео, а потім іще раз і ще раз). Будь-які спроби шукати компромісу з терористами мають жорстко припинятися. Росію треба ізолювати на тривалий «гуманітарний карантин» від решти світу. Із суттєвими обмеженнями", - підкреслив радник керівника ОП.

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Для чого Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових: пояснення розвідки

У ГУР МО прокоментували черговий злочин терористів, про який стало відомо 11 квітня. Там наголосили, що, на жаль, це не поодиникові випадки. Російське командування дозволяє і навіть заоохочує до страт полонених. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова пояснив, що, публікучи моторошні відео зі стратами українських військових, РФ хоче залякати як українських, так і своїх. А також, щоб окупанти не мали бажання здаватися у полон.

"Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українській армії, але їм це не вдається. Також метою таких публічних звірств є, зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими", - заявив Юсов.

Та, попри жорстокі злочини загарбників, Україна дотримуватиметься Женевських конвенцій і продовжать брати російських окупантів у полон, наголосили у розвідці.

Російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин - Міноборони України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські служби ретельно, покадрово, вивчають відео страти українського військового, аби встановити винних та притягнути до відповідальності.

"Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались. Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", - закликали у Міноборини.

Також у відомстві просять "зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили - це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд".

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Естонія - перша країна світу, яка відрегувала на страту військового росіянами

Міністр закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу після оприлюднення відео зі стратою українського полоненого повідомив, що його країна закликала Міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян до Олімпійських ігор.

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?", - наголосив Рейнсалу.

Video is circulating on #Twitter showing Russians beheading Ukrainian soldier...



...And yet we are literally talking about need for a dialogue & competing against each other on #Olympics? What are we doing here?



Estonia stands & will stand with Ukraine. Until it's victory! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) April 12, 2023

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