"Жовта" зона і обов'язкова вакцинація вчителів: яка ситуація зі щепленням в українських школах

"Жовта" зона і обов'язкова вакцинація вчителів: яка ситуація зі щепленням в українських школах

Наявність 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на дитсадки.

Сьогодні, 23 вересня, в усій Україні почали діяти обмеження "жовтої" зони карантину. За новими правилами, тепер навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Як і де працють школи, та скільки вчителів отримали COVID-щеплення - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Під час вчорашнього засідання уряду міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що такі школи, де вакциновано менше 80% персоналу, повинні не зачинятись, а піти на дистанційне навчання. Воно триватиме доки достатня кількість вчителів не буде вакцинована.

Щеплювати від COVID-19 вчителів тепер будуть в обов'язковому порядку, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Очільник МОЗ наголосив, що Європейський суд із прав людини підтвердив законність обов'язкової вакцинації і її відповідність конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Поки обов'язкову вакцинацію для вчителів лише впроваджують, кількість шкіл, які сьогодні можуть працювати у звичайному режимі, не багато. За даними Київської обласної державної адміністрації, з 1255 закладів освіти в регіоні зможуть продовжити працювати лише 653. Ситуація в інших областях виглядає так:

у Запорізькій області може працювати 31% шкіл

у Чернівецькій - 76%

у Вінницькій - 70%

у Житомирській - 37%

у Волинській – 20%

У Львівській області ситуація інша: там працювати 14% навчальних закладів. Проте в самому Львові працюватимуть всі школи без винятку, заявив мер Андрій Садовий. "Всі школи у Львові будуть працювати, але вчителі повинні показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх пів року перехворіли, або негативний ПЛР-тест, який потрібно буде здавати кожні три доби, адже він діє лише 72 години", - повідомив мер міста.

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Кардинально інакша ситуація в Івано-Франківську. Там працюватимуть у звичайному режимі 100% шкіл. Перед початком навчального року вакцинуватися вчителів там заохочували тисячею гривень. Тепер мер Руслан Марцінків взагалі пообіцяв мільйон гривень школі, яка першою вакцинує 100% персоналу.

"Це така мотивація. Цей мільйон використають на розвиток інфраструктури, а не на преміювання. Школа вирішить його куди спрямувати. Наприклад, замінити вікна, зробити спортзал чи їдальню. Я уже переконався, що краще такі дати доплати чи такі речі фінансувати, аніж потім закритись на карантин і отримати збитки для економіки. Краще мотивувати такі речі, що б економіка працювала", - заявив франківський міський голова.

Слід зауважити, що наявність 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

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