"Жовта зона карантину": як повинні працювати кінотеатри та спортзали

Відвідувачів має стати значно менше.
Нові карантинні обмеження "жовтої зони" почали діяти в Україні: тепер дозволено на третину менше відвідувачів у спортзалах, театрах і в кінозалах.
Як дотримуються нових норм та чи є обмеження у закладах, розповіли у Сніданку з 1+1.
Як працюють кінотеатри? За вимогами, вони повинні заблокувати понад третину місць у залі. Раніше блокували крісла - через одне в шаховому порядку. Тепер великою компанією можна сидіти поряд. Адже квитки продаються також на цілі ряди. Схема розміщення має такий вигляд: "два заповнені ряди - один порожній".
"Сніданок" знайшов кінотеатр, який продає квитки на всі 100% місць. Адміністрація сказала, що всі співробітники в них вакциновані. У відвідувачів мають просити показати сертифікати про вакцинацію, або свіжий негативний тест на коронавірус. Утім, у нас ніхто нічого не вимагав.
Що робити глядачам, які купили квитки заздалегідь - коли про обмеження ще не було нічого відомо? У цьому випадку можливі кілька варіантів:
- глядача можуть пересадити поряд на доступне місце,
- частині глядачів пропонували квитки на іншу дату,
- можна повернути кошти.
Як працюють фітнес-цетнри та спортзали? У таких закладах дозволене перебування однієї людини на 10 метрів квадратних. Наприклад, кореспонденту "Сніданку" прийшло ось повідомлення, де попередили про обмеження.
У ньому йдеться про те, що одночасно можуть тренуватися не більше 129 осіб. Для того, щоб не бути 130 і не залишитись перед входом, для всіх клієнтів є застосунок. У ньому в реальному часі можна перевірити, скільки зараз людей у спортзалі.