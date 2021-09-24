"Жовта зона карантину": як повинні працювати кінотеатри та спортзали

Відвідувачів має стати значно менше.

Нові карантинні обмеження "жовтої зони" почали діяти в Україні: тепер дозволено на третину менше відвідувачів у спортзалах, театрах і в кінозалах.

Як дотримуються нових норм та чи є обмеження у закладах, розповіли у Сніданку з 1+1.

Як працюють кінотеатри? За вимогами, вони повинні заблокувати понад третину місць у залі. Раніше блокували крісла - через одне в шаховому порядку. Тепер великою компанією можна сидіти поряд. Адже квитки продаються також на цілі ряди. Схема розміщення має такий вигляд: "два заповнені ряди - один порожній".

"Сніданок" знайшов кінотеатр, який продає квитки на всі 100% місць. Адміністрація сказала, що всі співробітники в них вакциновані. У відвідувачів мають просити показати сертифікати про вакцинацію, або свіжий негативний тест на коронавірус. Утім, у нас ніхто нічого не вимагав.

Що робити глядачам, які купили квитки заздалегідь - коли про обмеження ще не було нічого відомо? У цьому випадку можливі кілька варіантів:

глядача можуть пересадити поряд на доступне місце,

частині глядачів пропонували квитки на іншу дату,

можна повернути кошти.

Вхід обмежений: чи зменшили кількість відвідувачів у спортзалах, театрах і кінозалах

Як працюють фітнес-цетнри та спортзали? У таких закладах дозволене перебування однієї людини на 10 метрів квадратних. Наприклад, кореспонденту "Сніданку" прийшло ось повідомлення, де попередили про обмеження.

У ньому йдеться про те, що одночасно можуть тренуватися не більше 129 осіб. Для того, щоб не бути 130 і не залишитись перед входом, для всіх клієнтів є застосунок. У ньому в реальному часі можна перевірити, скільки зараз людей у спортзалі.

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