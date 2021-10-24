Журналіст ТСН.Тижня заради експерименту двічі проїхався між областями без "ковідних" документів

Як показав експеримент, реальних перевірок на транспорті немає.

Журналіст ТСН.Тижня двічі проїхався міжобласним транспортом – спочатку електричкою, а потім маршруткою - заради експерименту. Необхідні "ковідні" документи в нього були, але показував інформацію про вакцинацію з додатку "Хелсі", що не входить до офіційного переліку документів. І в обох випадках проїхатися вдалося без пригод – реальних перевірок не було.

Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Обережно! COVID відчиняється

Коронавірус уже збирає свої жертви - літніх, дорослих. Взявся за дітей. Днями убив тримісячне немовля на Тернопільщині. Якщо "пощастить" - кілер просто покалічить. Приміром, відріже кінцівки через тромбози в ногах.

"Ситуація ускладнилася тим, що почастішали тромбування як дрібних так і крупних судин. Тромбози магістральних судин легеневих призводять до смерті", - пояснює хірург Андрій Цвих.

І саме тромби - зараз головна особливість цієї хвилі "ковіду".

В Україні вже шість "червоних" областей від початку тижня.

Львів поки неофіційно теж долучив себе до найсерйознішої карантинної зони.

З дня на день "червоним" може стати Київ.

У Хмельницькому під лікарнею вервиця зі "швидких". В кожній - по "ковідному" хворому.

В Одесі, що офіційно "червона", бояться, аби не довелося розгортати мобільні шпиталі. У звичайних уже бракує місць.

Щось схоже - майже в кожному великому і малому місті. Ліжка з киснем для хворих - дефіцит. Лікарі - на вагу золота.

А свіжа заява секретаря РРНБО Олексія Данілова - як холодний душ. Він прогнозує, що щодня від коронавірусу помиратимуть понад тисяча українців. Єдиний вихід врятуватися - масова вакцинація.

"Якщо ми не будемо з вами 350-400 тисяч осіб щодоби вакцинувати - в нас будуть дуже-дуже складні часи", - заявив Данілов.

Можливо, щеплення днями вберегло б і багатодітну матір у Львові, що навідріз відмовилася вакцинуватися. Але, як наслідок, залишила своїх дітей сиротами.

"Хоча двічі ми її реанімували і двічі повертали до життя. І, на жаль, вся родина дійсно є активні противники вакцинації", - говорить завідувачка реанімаційного відділення Львіської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Тепер же у "червоних" містах люди масово штурмують пункти щеплень. Але злякалися не стільки за життя своє, скільки звільнень, бо не будуть пускати на роботу.

Україна на межі "ковідного" апокаліпсису - так цього тижня зрозуміла статистику влада. "Ковідні" лікарні та ліжка в реанімаціях "забиті", де понад 90% - саме невакциновані пацієнти.

Новини тижня: експеримент ТСН – хто і як має перевіряти "ковідні" сертифікати на оригінальність

Експеримент №1. "Зелений коридор"

ТСН.Тиждень провів експеримент. Журналіст із залізничної станції "Ставище" у Житомирській області відправився електричкою "Житомир-Київ". Від 21 жовтня в транспорті міжобласного сполучення пасажир повинен мати або сертифікат про вакцинацію, або свіжий ПЛР-тест. У журналіста є й перше, і друге. Та за легендою ці "козирі" він не розкриватиме провіднику аж до погроз зсадити посеред поля. Підготував для поїздки інформацію з мобільного застосунку "Хелсі". Дані про реальну вакцинацію там є. Але не вважаються офіційним документом.

Провідниця без маски підійшла за пів години після посадки. Продала квиток і пішла геть без жодних запитань і вимоги показати "ковідні" документи.

Пеший експеримент з "помаранчевої" Житомирщини на майже "червону" Київщину завершився "зеленим" коридором для журналіста.

Лабораторія фейків

Журналісти ТСН проінспектували автобусні та залізничні станції в усій країні. На головних вокзалах бездокументним пасажирам було нереально кудись поїхати. Їх не допускали взагалі на посадку, або завертали щеплюватися чи робити ПЛР-тести просто на станції. І навіть на таку опцію погоджувалися не всі – бо платити 300-700 грн за один тест задорого.

Тим часом копи "накрили" столичну лабораторію, що штампувала фейкові ПЛР-тести. Ділкам світить 8 років в'язниці. Пандемія дає на собі паразитувати бізнесу, що, схоже, лиш розростатиметься. Особливо в країні, де мізерний відсоток щеплених і масштабна заборона на перевезення без "ковідних" документів.

Існує нерозуміння з тим, хто, що і як має перевіряти у громадян. Перевізники бідкаються, що, мовляв, вони не медики й не повинні перевіряти "ковідні" документи.

Бідкаються і пасажири, що викликають поліцію навіть на... поліцію, яка вимагає показати документи.

Експеримент №2. "Зелене світло"

Після електрички і "зеленого коридору" між областями журналіст ТСН.Тижня пробує повернутися туди, звідки приїхав - на Житомирщину, але вже автобусом.

Експеримент на межі провалу. Телеоператору в двох автостанціях столиці не продали квитки, бо не було куди... Як виявилося, з початком транспортних обмежень чимало перевізників у всій країні були змушені скасовувати рейси. Їм світить серйозний штраф - до 170 тисяч гривень за невакцинованих пасажирів у салоні. Не їдеш - не ризикуєш.

Один з водіїв погоджується взяти пасажирів за умови наявності документів. Журналіст показує інформацію про вакцинацію з "Хелсі". Невідомий застосунок у мобілці водія збиває з пантелику. Вчергове рятує експеримент уже диспетчерка, яка глянула на додаток і сказала: "Ну, супер. Дві вакцинації. Підійде!".

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Якщо напередодні поліцейські активно перевіряли документи в пасажирів, то цього разу за годину очікування жоден з них не підійшов до автобуса. Тож без жодного контролю транспорт залишає вокзал.

Хоча розслаблятися рано! До Житомирщини ще два контрольні пункти поліції. Там справді зупиняють автобуси для перевірки. Один такий - при виїзді з Києва. Інший - просто на шосе.

Дорогою невакциновані попутники двічі просилися до маршрутки, але водій їх не взяв.

Водночас журналісту вдалося проїхатися другим видом транспорту між областями, не показуючи "ковідні" документи, без жодної реальної перевірки.

Все вказує на те, що система і обмежень, і контролю за цим вимагає величезного доопрацювання. Урядовці і чиновники, чомусь, на другому році пандемії не готові до жорстких обмежень, а займаються цим гарячково. Та більше дратують ті, хто не розуміє, чому вакцинація вже і негайно - це не про обмеження, а про порятунок.

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