Журналістам, попри обіцянки відкрити кулуари ВР, депутати обмежили до себе доступ: уникають незручних запитань

Хоча навіть деякі депутати відрапортували, що "свобода слова повертається".

Верховна Рада стає до роботи після літніх канікул. У планах розгляд кількох резонансних законопроєктів. Поміж них - про підвищення податків та про олігархів: обидва викликають багато суперечок. Серед неприємних сюрпризів для журналістів стали обмеження в кулуарах, тож незручних запитань для депутатів буде менше.

Про це із Верховної Ради повідомляє кореспондента ТСН Марії Васильєвої.

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Понад рік кулуари були зачинені через епідемію коронавірусу і ось мали стати знову відкритими, та цього не сталось. Хоча навіть деякі депутати відрапортували, що "свобода слова повертається".

Кулуари виявились відкритими лише частково, дуже важливі сектори огородили ж обмежувальними стрічками, зокрема спуск на перший поверх, де депутати йдуть до буфету і саме там журналісти мали змогу з ними поспілкуватись. А для сектору, де ходять переважно депутати від ОПЗЖ виділили лише 40 перепусток для преси. Ключовий блок, де можна зустріти депутати від влади, залишається зачиненим. Тож від них можна буде отримати коментар, лише якщо вони самі захочуть прийти до журналістів.

За словами кореспондентки ТСН, схожа ситуація була у Раді за часів Януковича, коли депутати від «Партії Регіонів» дуже хотіли обмежити журналістів у пересуванні кулуарами, щоб менше чути неприємних для них запитань. Тоді їм це не вдалося, адже зчинився резонанс.

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