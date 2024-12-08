Журналістам вперше дозволили зафільмувати роботу HIMARS

Досі цивільних журналістів ще жодного разу екіпажі HIMARS не брали на бойову роботу.

Ексклюзивні кадри вдалося здобути ТСН.Тижню. Наша кореспондентка Оксана Радіонова – єдина з цивільних журналістів отримала дозвіл побувати в кабіні HIMARS і разом з ним виїхати на бойове завдання. Воно, як і щоразу, є найбільшим військовим секретом.

Про бойове життя ракетників, перші застосування HIMARS у 2022-му та особливості роботи в 2024-му році; ідеальні влучення й загалом роль "хаймарсів" у знищенні логістики та військової техніки окупантів розповіли командири, в яких бойового досвіду за плечима точно більше, ніж у їхніх натівських колег.

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ЖУРНАЛІСТАМ УПЕРШЕ дозволили СІСТИ В КАБІНУ HIMARS! Ракетники РОЗКРИЛИ ТАЄМНИЦЮ

Втаємничені, рідко зʼявляються, в кадрі, але максимально ефективні та влучні – боги війни, ракетники ЗСУ. Зброя хлопців викликає відчай та істерику у ворога з першого дня їхньої роботи.

Йдеться про "хомʼяків". Так називають ракетників, які працюють з найдорожчим озброєнням ЗСУ високомобільними системами залпового вогню HIMARS та ракетами ATACMS.

"Хаймарси" працюють на фронті третій рік. Але за цей час цивільних журналістів ще жодного разу "хомʼяки" не брали на бойову роботу. Адже все що повʼязано з їхніми задачами, роботою "Хаймарсів" – найвищий рівень секретності.

Екіпаж HIMARS – три людини. Командир, навідник та водій. Фенікс був і командиром, і навідником, нині в його підпорядкуванні одразу кілька машин. У військо прийшов звичайним солдатом. До війни був топогеодезистом. Фенікс відмовляється одягати балаклаву.

Але ми вирішили приховати його обличчя, адже за такими як Фенікс 24/7 полюють окупанти і якщо вірити їхнім джерелам – за знищений "Хаймарс" у Росії одразу дають "зірку героя". Одна установка – це 4 мільйони доларів, а разом з ракетою Атакамс усі 6. Що не менш важливо - навчений екіпаж. На рахунку Фенікса понад дві сотні ідеальних влучань.

Службу починав 2015-го на "Точці-У". Це ракетний комплекс, розроблений ще в 70-тих роках минулого століття з балістичною ракетою.

На початку повномасштабного вторгнення це була наша єдина довга рука. Нею дотягувалася до цілей за 120 кілометрів. Боронила Київ, топила російські великі десантні кораблі, відвойовувала Чорнобаївку, розбивала ворожі колони, які сунули звідусіль.

"На початку війни, коли у нас не було ракет, "хаймарсів" коли не було – це була грізна зброя. На початку повномасштабного вторгнення вона нам дуже допомогла . В АТО – дуже сильно допомогла. А другого у нас просто не було", – розповідає командир вогневого взводу HIMARS Фенікс.

Нині Фенікс та його побратими дотягуються до ворожих цілей з новітньої західної високоточної зброї.

"Ми не думали, що "хаймарс" може прийти, а він прийшов. Це прекрасна техніка. Вона мобільна. Швидке завантаження, швидке приведення її до бойової готовності", – каже артилерист.

Тут найвищий рівень відповідальності за постріл, наголошує командир з милим позивним Квіточка, який до мобілізації був звичайним водієм автобуса. Війна змусила змінити автобус на ракетний комплекс.

"Найголовніше – це спокій, чітка постановка завдань, впевненість у команді, впевненість у машині, відсутність ризикованих рухів і виконання завдань", – говорить Квіточка.

Вдало виконаних завдань на рахунку Квіточки чимало. Прицільно влучає у найболючіші місця ворога.

Зовні "Земледелие" нагадує РСЗВ "Град", але це рідкісна машина дистанційного мінування. Вона вистрілює реактивні снаряди, які створюють мінні поля за 15 кілометрів від неї. Одна установка може встановити 600 мін. Але від розпіареної на параді в Москві техніки лишився лие згарок.

Хлопці працюють ракетами різних типів та дальності.

"ATACMS 264 км було нанесено ракетний удар. Що це була за операція – не можу цього сказати", – говорить Фенікс.

Деталі більшості їхніх операцій розголошувати заборонено. Вперше офіційне застосування "атакамсів" у жовтня 2023-го підтвердив головком. Тоді наші ракетники вдарили по окупованих аеродромах в Луганську та Бердянську, за 100 та 85 кілометрів від лінії фронту.

З відкритих джерел виробника цієї влучної техінки відомо: зарядити СЗВ М142 HIMARS можна і некерованими снарядоми М26 з максимальною дальністю ураження 15 кілометрів, і ATACMS, і навіть новітньою суперрозумною американською високоточною ударною ракетою PrSM, що дістає цілі за 500 кілометрів й на голову вища за ракети "Атакамс".

"Хом'яки" навчилися працювати так, як згідно західних інструкціі ракети працювати не можуть – по рухомих цілях. Чим викликали шок у західних експертів.

Журналісти ТСН – перші, кому дозволили зафільмувати, як "хаймарси" працюють по надважливих цілях ракетами ATACMS. Місце пуску миттєво перетворюється на смертельну локацію. У відповідь за лічені хвилини сюди може прилетіти ворожий іскандер. Екіпаж "хаймарса" і наша знімальна мають зникнути з місця пуску на межі можливостей.

"Коли відпрацювали, то (російська – Ред.) балістика працює. Тоді треба тікати, і дуже швидко. Йдемо на всіх парах , скільки можемо", – зізнається Фенікс.

Численні звіти росіян про десятки знищених "хаймарсів" називають відвертою брехнею.

"Чому хом'як? Розумієте, хом'як завжди має в запасі за щокою додаткову їжу.Так само в "хаймарсі" завжди запас ракети є", – пояснюють бійці.

А на наше питання, чи пересіли б хлопці з "хаймарса" на українську систему, щойно вона з'явиться, адже Володимир Зеленський анонсував вдалі випробування український ракет, хлопці відповідають: так.

"Я б з радістю пересів! Але я б компонував, залишив би "хаймарси", і залишив наше. Ми застосовуємо трішки краще ніж вони, у нас є більше досвіду. Можу з в певненістю сказати, що за такий проміжок часу, використання мною цієї системи у мене вже більше бойової роботи, ніж у всіх інструкторів, які мене начали за весь період, що вони їх використовували", – говорить Фенікс.

Роботи вистачає, кажуть хлопці. Головне, щоб ракетний запас в хом'яків не закінчувався. І перемога якнайшвидше.

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ЖУРНАЛІСТАМ УПЕРШЕ дозволили СІСТИ В КАБІНУ HIMARS! Ракетники РОЗКРИЛИ ТАЄМНИЦЮ

Раніше повідомлялося, що США розробляють нову ракету для HIMARS з дальністю понад 1000 км.

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