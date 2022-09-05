Журналістка ТСН влаштувала для чоловіка-військового їхнє таємне вінчання, як колись він для неї - весілля

Зі шпиталю під вінець потрапив чоловік журналістки ТСН, яка влаштувала для нього омріяне вінчання.

Військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко та її чоловік, боєць Євген, познайомилися на війні, п’ять років тому розписалися, в них народився син, а тепер вони ще й обвінчались.

Після початку великої війни Євген повернувся на фронт, був поранений. І поки лікувався у шпиталі, Юля, таємно від нього, спланувала їхнє вінчання.

На галявині перед ще закритим для відвідувачів Софійським собором, встановили майданчик в українському стилі з фотозоною. Священики доповнили імпровізований вівтар особливими іконами, які зроблені з дошок від ящиків, у яких зберігалися набої та снаряди для важкої зброї.

Юля - військовий кореспондент, яка від 2014 року знімає і показує війну, а іноді і власного чоловіка, який теж на війні від 2014 року. Женя «автор» легендарних пострілів на околицях Броварів на початку березня. Нашим бійцям тоді вдалося зупинити багатокілометрову колону російських танків. Після цього бою Женя отримав орден «за мужність».

Вони одружені вже п’ять років. Влітку 2017 Женя зробив Юлі сюрприз: запросив кохану на весілля друзів, там же зробив пропозицію, і одразу їх розписали. Тепер сюрприз робить вона. Колись вони домовилися, що обвінчаються на п’яту річницю шлюбу, але почалася велика війна і цю тему в родині не піднімали. Після боїв на Київщині Женю відправили на Донбас, там він був поранений і останні тижні провів у шпиталі. Звідти його запросили до Софії ніби на нагородження.

Отець Георгій став Юліним спільником, він зустрічає Женю на подвір’ї. «Я вас знаю заочно, але знаю вашу дружину. І знаю, що у вас була мрія», - каже священник.

Женя починає розуміти, що це нагородження буде особливим. Вже потім бачить Юлію і дворічного сина Марка, якого не бачив кілька тижнів.

Під час вінчання їм бажають вічного кохання та сімейного щастя, але навіть слова про любов мають присмак війни. «Ми живемо в непростий час, коли саме життя намагаються знищити. Коли ненависть рухає ворогами. А нами має рухати любов, бо ми захищаємо життя», - каже священник.

У Юлі і Жені є ще півтори доби разом, а після цього він знову їде на фронт.

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