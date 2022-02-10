Зі сльозами на очах: Анджеліна Джолі у Конгресі США виступила на підтримку жертв домашнього насильства

Зі сльозами на очах: Анджеліна Джолі у Конгресі США виступила на підтримку жертв домашнього насильства

Зірка закликала сенаторів якнайшвидше продовжити дію закону, спрямованого на захист жертв насильства.

Анджеліна Джолі виступила в американському Конгресі з емоційною промовою про жертв домашнього насильства.

Про це йдеться 10 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

46-річна зірка побувала у Вашингтоні разом зі своєю 17-річною донькою Захарою.

Всесвітньо відома акторка закликала сенаторів якнайшвидше продовжити дію закону, спрямованого на захист тих, хто постраждав від агресії близьких. З цією проблемою Джолі зіткнулася і сама. Саме через агресію, яку її колишній чоловік актор Бред Пітт проявляв зокрема щодо сина пари, вона розлучилася.

Закон, через який виступала Джолі, вперше ухвалили у 1990-му. Тоді його представив Джо Байден. Документ мав надати більше засобів для поліпшення допомоги жертвам домашнього і сексуального насильства. Анджеліна Джолі дорікнула сенаторам, що ті надто довго зволікали з продовженням закону, і він запізнився врятувати багатьох жінок і дітей. У 2018 році термін дії закону закінчився.

Анджеліна Джолі виступила в Конгресі з промовою про жертв домашнього насильства | Новини світу

"Стоячи тут, у центрі сили нашої країни, я можу думати лише про людей, чиї кривдники змусили їх відчути себе безсилими, та про систему, яка не може їзахистити. Коли Конгрес мовчить, почуття безсилл стає сильнішим. Люди думають: "Мій кривдник має рацію. Напевно, я нікому не потрібна", — сказала артистка.

Нагадаємо, що Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з ексчоловіком.

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