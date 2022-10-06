Зі сльозами, навколішки і з гімном України: як місцеві зустрічають захисників в деокупованих селах і містах

На деокупованих від російських військ територіях місцеві жителі зустрічають українських захисників зі сльозами на очах та багато хто на вколішки.

Люди на знак вдячності кидаються обіймати бійців, висловлюють слова подяки та пригощають усім найсмачнішим, що у них є.

На зустріч львівським десантникам 80-ї бригади зійшлося ледь не ціле село Богуславка, що на Харківщині. Люди з прапорами, сльозами і квітами вітали своїх визволителів. Далі усі гуртом виконали Гімну України і зробили колективне фото на згадку.

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022

На наступному відео зі звільнених територій України – люди, які перебували в окупації пів року. Місцеві жили без світла та зв'язку і не знали, що відбувається в Україні. Росіяни змушували їх працювати за їжу і погрожували розправою.

ЗСУ вибили ворога з Лиману Донецької і 2 жовтня повідомили про те, що місто повністю зачищене від загарбників. Місцеві жителі не стримали сліз від зустрічі з українськими захисниками.

У звільненому селі Новопетрівка Херсонської області місцеві зустрічали захисників яблуками, а одна із жінок запитала у бійців ЗСУ, де вони так довго були і щиро та зі слізьми обійняла визволителів.

Українські сили оборони звільнили селище Борова Ізюмського району Харківської області і більшу частину Борівської громади. Там бійців зустрічали навіть вишитими рушниками.

Коли діти помічають українських військових, вони також стрімголов мчать до автівок з бійцями. У селищі Ківшарівка на Харківщині захисники частували малечу солодощами.

У вересні ЗСУ звільнили Балаклію, що на Харківщині. Там місцеві обіймали визволителів, і здається, що до кінця не вірили, що вони стоять поруч. Коли військові заходили у місто, то обабіч доріг люди вигукували "Слава Україні", а дехто вставав на коліна. "Ми пів року молилися, щоб ви до нас повернулися", - казали місцеві жительки і одразу ж вирішили нагодувати воїнів оладками.

ЗСУ повернули з-під окупації вже понад півтори тисячі сіл і міст

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