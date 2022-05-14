Зі зламаної частини 400-річної липи Петра Могили створять арт-об’єкт, а дерево обіцяють врятувати

Негода прогналася північчю країни у чотирьох областях: Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській - не лише виривало дерева з корінням, а й зносило дахи.

Через буревій у Києві впала липа митрополита Петра Могили, вік дерева оцінюють у майже 400 років, йдеться в ТСН.

Сантиметр за сантиметром арборист, тобто фахівець із догляду за деревами, Ігор Сінгер уважно оглядає місце ушкодження липи. «Ураження важкі, але вони не критичні», – зазначає спеціаліст.

Вітер відчахнув величезну скелетну гілку, але залишилося ще дві. Попередньо обстеживши дерево, Ігор Сінгер каже: липа житиме.

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«Це ботанічна пам’ятка природи. Одна з найстаріших лип Києва. За переказами дерево посадив митрополит Петро Могила, поруч із церквою, яку тоді будував на місці зруйнованого монголо-татарами Десятинного храму», - розповідають краєзнавці.

Вік липи, кажуть науковці, цілком збігається з часом аматорських розкопок Петра Могили на місці Десятинної церкви. Науковці припускають, що тоді висадили цілу липову алею. «Це не просто дерево, він її посадив у пам’ять про жертв киян, які загинули в оцій Десятинній церкві, коли на Київ напала орда, це пам’ятна липа», - зазначає екскурсоводка Національного історичного музею історії України Віта Фальківська.

Дерево за свій поважний вік багато чого бачило. І цей буревій у Києві - не перший за його життя. Річ не лише в погоді, кажуть фахівці, липу раніше неправильно лікували. «Були закладені помилки ще багато років тому, є стирчок на якому стирчить табличка, це було однією з причин ушкодженння… Вростає кора і вона дає можливість розчахнення гілки», - показує спеціаліст.

Вітер у Києві був такої сили, що навкруги все просто літало, він виривав дерева з корінням. Від повалених стовбурів за ніч столичні рятувальники звільнили 11 машин та 5 проїжджих частин. Дерево навіть зруйнувало електроопору. Загалом у Києві від вітру впало сім десятків дерев.

Негода вирувала і навколо столичного регіону. На Житомирщині місцеві зафіксували вітряний вихор темного кольору схожий на смерч.

Через буревій у Києві впала липа митрополита Петра Могили

А на Сумщині кружляли дахи. В Шостці вітер зірвав покрівлю з будівлі басейну, пошкоджено й інші споруди.

На Чернігівщину буревій нагнав пилову бурю, за якою нічого не було видно. Дві сотні будинків на півночі області зосталися без дахів, дерева падали мов сірники.

Тим часом у Києві - з понеділка детальніше діагностуватимуть липу Петра Могили. Зачистять місце зламу, на чверть розвантажать шапки дерева, щоб стовбури не зламалися під їхньою вагою. «Дві скелетні гілки, які є, їх необхідно підтримати за допомогою арочної конструкції, фактично такі ходулі зробити, але які не вростають, просто підримують саму вагу цих гілок», - розповідає гендиректор «Київзеленбуду» Олег Король.

А розпиляний комунальниками старий стовбур липи пустять на арт-об’єкт. Яким він буде - ще не визначилися.

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