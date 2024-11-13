"Зігнали мужиків з села, а у нас типу війни нема": військовий про відсторонення суспільства від фронту

Військовий вважає, що суспільство не залучене до війни.

Капітан ЗСУ Мирослав Борисенко зазначив, що зараз великою проблемою українців є відсторонення від війни.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.

"У нас суспільство не залучене до війни. Створили маленьку капсулу, зігнали туди мужиків 40+ із села, мене впихнули, ще парочку тіпів і відправили на війну. І у нас типу війни немає. Така сепарація і те, що суспільство відгородилось від війни - це велика проблема. Це не дає нам формуватись, як нація. Бо ця війна для нас була шансом переродитись і вийти зовсім іншим", - сказав він.

Разом з тим Мирослав Борисенко вважає, що ймовірно зараз еліта формується через армію.

Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.

Раніше капітан ЗСУ розповів, що на фронті воюють жителі сіл та маленьких міст.

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