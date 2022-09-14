Зима близько: чи очікує Харківщину гуманітарна катастрофа - експерт дав відповідь

Тотального блекауту в Україні, звісно, не буде і це факт, але саме здійснити якийсь вплив, довести його до локальної катастрофи якоїсь області, у російських окупантів є така можливість, на жаль. Загроза є, тому це досить серйозна проблема, особливо, коли ми кажемо про зимовий період.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олександр Коваленко, відповідаючи на запитання, чи варто боятися тотального блекауту на території України та гуманітарної катастрофи на Харківщині.

"Ми дуже добре знаємо, наскільки суворі зими у Харківській області, у Харкові. Саме на Харківську область вони (окупанти – ред.) можуть здійснювати ось такий вплив, щоб самі люди залишились без тепла, без світла на деякий період. Досить тривалий навіть період. Якщо вони матимуть за мету здійснення ось такого терористичного акту, а це саме терористичний акт, бо це військовий злочин – терористичний акт, який здійснюється проти цивільної інфраструктури, від якого буде страждати велика кількість саме цивільних. Це декілька мільйонів. Харківська область, Харків – це буде велика гуманітарна катастрофа, якої не було з початку повномасштабного вторгнення в Україну у цьому році", – наголосив експерт.

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На думку Коваленка, якщо, наприклад, ударять морози -20°C – -25°C, як це буває у Харківській області, бувають і ще лютіші морози, люди опиняються на 24, на 48, на 72 години без світла і без тепла, – це величезна проблема, це величезна гуманітарна катастрофа, яка буде, мабуть, рекордною, взагалі в історії сучасної Європи.

"Тому наші партнери мають це усвідомлювати: чи готові вони стати частиною ось цієї історії, коли буде доведено до того, що велика кількість людей залишиться без тепла і без світла. Та не всі, на жаль, зможуть пережити цей період. Тому на сьогодні владі України потрібно підготувати якісь плани не тільки резервного забезпечення області на такий випадок, але й попередження цієї загрози. Попередження саме для Росії. Я маю на увазі, що Україні саме час розробляти план із завдавання превентивних ударів по російській військовій інфраструктурі на території Росії. Це те, про що ми казали від 24 лютого", – підсумував експерт.

Нагадаємо, Олег Жданов наголосив, що Росія і надалі вдаватиметься до терору проти цивільного населення. А тому тим людям, які мешкають поблизу ТЕЦ, потрібно подбати про свою безпеку.

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