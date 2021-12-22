Зима — не перешкода: на Сумщині облаштовують укріплення на кордоні з Росією

Зима — не перешкода: на Сумщині облаштовують укріплення на кордоні з Росією

Проєкт "Стіна", розпочатий ще 2014 року, на цій ділянці рубежу не реалізовували через брак фінансування.

12 кілометрів протитранспортного земляного рову вже встигли зробити на Сумщині, щоб відмежовуватися від Росії.

Про це йдеться 22 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Рити почали ще наприкінці літа на найбільш загрозливих ділянках кордону. Поряд із ровом, який сягає чотири метри завширшки і два завглибшки, планують облаштувати контрольно-слідову смугу та дорогу для патрулів. Так розширюють лінію українсько-російського рубежу, яка, за новими нормами, має бути не менше 50-ти метрів.

Зараз на Сумщині, яка має понад 560 кілометрів межі між державами, документально закріплюють за прикордонниками землю. Раніше ці ділянки були в приватній та комунальній власності. Після передачі території роботи з укріплення держрубежу продовжать.

Проєкт "Стіна", розпочатий іще 2014 року, на цій ділянці рубежу не реалізовували через брак фінансування. Тож облаштування державної межі прикордонники проводять власними силами та із залученням техніки Збройних сил України.

У Сумській області на кордоні з Росією зробили 12 кілометрів протитранспортного земляного рову

Нагадаємо, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ.

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