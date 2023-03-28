Зима повернулась до України з снігопадами, ожеледицею і швальним вітром, які накоїли чимало шкоди по всій Україні

В Одесі людей шпиталізували після падіння на них дерева, а на Хмельниччині важко травмовані пасажири автобуса, який перекинувся через ожеледицю.

Після майже рекордного березневого тепла в Україні різко погіршилася погода. Дощ, мокрий сніг, приморозки та ожеледицю уже відчули мешканці західних областей, а по всій країні зниження температури та випробування шквальним вітром. Саме через його пориви масові знеструмлення та деревопад, також постраждали люди, йдеться в ТСН.

ОДЕСА

Двох людей шпиталізували в Одесі через негоду. На жінку та чоловіка впали дерева, повалені вітром. Його пориви на Одещині сягнули двадцяти метрів за секунду. Пошкоджені електромережі залишили без світла двадцять вісім населених пунктів області, знеструмлена і частина Одеси через аварію на високовольтній лінії.

Вітром у місті повалило дерева та зламало безліч великих гілок. Зранку деревопад заблокував рух на трьох трамвайних маршрутах.

Штормить і на морі. На узбережжі стався неконтрольований підрив міни, на щастя, ніхто не постраждав і руйнувань немає. А от гучний звук потужного вибуху одеситів налякав. Військові попереджають, що мінна небезпека зберігається, тому закликають триматися подалі від берега.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА

На Хмельниччині через шквальний вітер та сніг знеструмлено понад три сотні населених пунктів. На дорогах ожеледиця спричинила кілька аварій. Наймасштабніша ДТП сталася поблизу Волочиська, там перекинувся пасажирський автобус, що прямував з Варшави до Одеси. У салоні було 25 пасажирів, натепер відомо про щонайменше двох тяжко травмованих.

ЗАКАРПАТТЯ

По Закарпаттю ураган пронісся вночі, в десятках сіл зникло світло. В Ужгороді повалені дерева заблокували дороги. Одне впало на припаркований автомобіль, минулося без постраждалих, бо людей всередині не було. Буревій зірвав дах магазину, а вздовж набережної поперекидав важелезні лавки та зірвав паркан. З наслідками негоди рятувальники боролися до самого ранку.

Фото: телеграм-канал "Ужгород Online"

РІВНЕНЩИНА

На Рівненщині із ночі траси і місцеві дороги активно розчищають од заметів. Деякі машини довелося спішно переобладнувати під зимові потреби, адже їх вже підготували до виконання робіт у теплу пору.

Обривало дроти вітром і деревами - через негоду без світла в області опинилося понад 60 населених пунктів. По обіді половині споживачів уже вдалося електрику відновити.

ЛЬВІВЩИНА

Різко погіршилася погода і на Львівщині. Вітер валив дерева і обривав електродроти. Вісімдесят населених пунктів знеструмило повністю, стільки ж - частково. Дороги обледеніли. Де не працюють світлофори, рух регулюють патрульні.

КИЇВ

Різко погіршилась погода і у столиці, яка вдень переважно тривали дощі, то під вечір почалися снігопади і температура опустилась до нуля. Вночі прогнозують, що повернеться мороз.

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