Зима в Карпатах: де відпочити недорого і чи варто робити цьогоріч передплату

Зима в Карпатах: де відпочити недорого і чи варто робити цьогоріч передплату

Яким буде туристичний сезон в Карпатах, попри кількість бронювань, готельєри прогнозувати не беруться.

У Карпатах стартував сезон раннього бронювання. ТСН.Тиждень вирушив на гірські схили, щоб розвідати, як цьогоріч зміняться ціни і сервіс курортів, які змагаються із «ковідом» та закордонними трасами.

Осінь у туризмі - це період підготовки до зимових канікул. Однак до звичних запитань - куди їхати, що бронювати і в яку копійку це стане, цьогоріч додасться ще як мінімум два - які нові карантинні обмеження чекатимуть на туриста, якщо Україну накриє чергова хвиля коронавірусу і чи не прогорять гроші, витрачені на раннє бронювання?

ТСН.Тиждень вирушив на найпопулярніші гірськолижні курорти України - Драгобрат і Буковель. Тутешні готельєри сподіваються, що порожніми не стоятимуть - альтернативи їм замало. Оптимізму додає кількість бронювань на новорічні свята. Замовляють як преміум-хати, так і бюджетні апартаменти.

“Новий рік вже продано. Ми зрозуміли, що внутрішній туризм – це теж дуже добре. Хоча до минулого року працювали з людьми, які їхали до нас з Латвії та Естонії. А тут лише туристи з середини країни. Наші люди пізнали Карпати зовсім по-іншому”- каже Михайло Борейчак, власник садиби в селі Яблуниця.

Яким буде туристичний сезон в Карпатах, попри кількість бронювань, готельєри прогнозувати не беруться. Сподіваються він буде, на які б «ковідні зони» і кольори не ділилась Україна.

У Карпатах стартував сезон раннього бронювання

Тут розробляють детальний план прийому туристів. Але поки лише гадають, чи зійдуться в ньому з урядовим.

«Хочеться, щоб вони трохи думали, а не тільки ми, як маєм виживати. Якщо вони вигадають локдаун, щоб вони сказали: ви можете робити те, те і те. Чітко і ясно. А не ми додумували», - додає Михайло Бабийчук.

Визначеності хоче і український турист. Тож, на що розраховувати при плануванні зимового відпочинку для родини? Чи варто закладати більший бюджет? І платити готелям наперед? Детальний кошторис і "антиковідний" план мандрівника дізнайтесь в неділю о 19.30 тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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