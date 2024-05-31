Зима в Україні буде тяжкою: як зробити так, щоб у будинку було світло, попри ймовірні масові відключення

Фонд енергоефективності у травні запустив пілотний проєкт під назвою "Гріндім". Нова програма дозволяє ОСББ встановлювати сонячні станції та теплові насоси і відшкодовує 70% витрат.

Столичні програми з енергоефективності теж повертають частину грошей, які кияни витратили на генератори, акумулятори чи сонячні панелі.

Як зробити багатоквартирний будинок енергонезалежним – у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Сонячна панель та акумулятор

"Вже третій рік поспіль ця портативна сонячна панель і акумулятор рятують мене і мою родину від відключень світла. Такої міні-станції цілком вистачає на кілька годин або навіть на цілий день, якщо є сонце. Проте із відключенням електрики в квартирі зникає холодна і гаряча вода, бо живу на останньому поверсі. Не працює ліфт і в під’їзді немає світла. Проте вирішити проблему автономності багатоповерхівки допоможе ось такий великий дах, бажання і небайдужі сусіди", - каже Ігор Бондаренко.

Сонячна панель

Сонячна електростанція на даху багатоповерхівки

Станіслав - голова ОСББ і йому доводиться підніматися сходами, щоб показати нам дах, на якому встановлена сонячна електростанція. У 2022-му для боротьби з блекаутами мешканці будинку вирішили купити дизельний генератор. Проте через ажіотажний попит обладнання так і не привезли. Тому зібрані гроші вирішили вкласти в альтернативну енергетику.

"Ця ідея виникла як альтернатива дизельному генератору, потім ми створили ОСББ дізналися про міські програми допомоги, які компенсують і допомагають у будівництві сонячних станцій. 36 сонячних панелей можуть виробляти щогодини 15 кіловат електроенергії", - каже голова ОСББ Станіслав Донцов.

Сонячна електростанція

Тому відключення міської мережі цей будинок майже не помічає. Автономність дозволяє працювати насосам для подачі холодної та гарячої води, освітлення в під’їздах, інтернет, відеоспостереження, взимку - циркуляція опалення. Незаживленим залишається лише ліфт.

Гібридний інвертор та 5 акумуляторів для насосів холодної води

Ігор - голова ОСББ двох двадцяти восьмиповерхових будинків на Оболоні і вони лише на початку шляху до енергонезалежності.

"Ми не використовуємо сонячні панелі, але можемо зберігати електроенергію для того, щоб живити наші насоси", - каже голова ОСББ "Фаворит" Ігор Дуганець.

Гібридний інвертор та 5 акумуляторів здатні 8 годин підтримувати автономну роботу лише насосів холодної води. На світло, ліфти та опалення такої потужності не вистачає.

"Все це коштувало 420 тисяч грн – нам дали компенсацію 160 тисяч. Ми зараз подались на програму 70 на 30 і у нас буде 3 інвертори та три стойки все зміниться", - каже голова ОСББ.

ОСББ "Фаворит"

В Україні відшкодовують вартість незалежних електроджерел

У столиці третій рік працює програма відшкодування вартості незалежних електроджерел. Гроші за придбані генератори, інвертори, акумулятори чи сонячні панелі можна частково повернути з міського бюджету. У першу хвилю блекаутів такою можливістю скористались 340 ОСББ .

"Ми очікуємо дуже важку зиму і звертаємось до будинкових громад – звертайтеся. У нас немає обмеження, тому ми будемо фінансувати від кількості заявок", - каже заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Фонд енергоефективності на форумі для голів ОСББ презентував пілотний проект "Гріндім". Програма повертає 70 відсотків грошей потрачених на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів. Компенсують лише вартість обладнання та енергоаудит. За проект та монтажні роботи доведеться платити власним коштом або брати кредит. Проте у фонді запевняють програма варта потрачених зусиль.

"Без гранту і при поточному тарифі на електрику термін окупності виглядає досить не привабливим. Для сонячних станцій це приблизно 18 років, при нашому гранті окупність приблизно 4,5 роки", - каже директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

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