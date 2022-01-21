Зима випробовує українців потужним вітром і шаленим снігопадом: що прогнозують синоптики на вихідні 22-23 січня

Зима випробовує українців потужним вітром і шаленим снігопадом: що прогнозують синоптики на вихідні 22-23 січня

Погода в Україні у найближчу добу буде сніжною, від 24 січня у більшості областей очікується посилення морозів.

По всій країні дме поривчастий вітер 23 метри за секунду, майже всюди рятувальники попереджають про ожеледицю. Через нульову видимість на дорогах Рівненщини сталося кілька аварій. Там рятувальники чергують у посиленому режимі, а служба автодоріг із вечора випустила на шляхи всю наявну техніку. Хурделило і на Львівщині, і на Волині. Там дороги стали слизькими настільки, що навіть перекинулася снігоприбиральна машина.

Як повідомляється 21 січня в сюжеті ТСН.19:30, негода накрила Рівненщину ще з вечора. Подекуди видимість на дорогах була нульовою. Дорожники вивели на автошляхи усю техніку – навіть важку інженерну та автогрейдери.

Снігові бурі накрили і Львівщину. Крім того, там здійнявся сильний вітер. Дороги та тротуари у Львові скувала ожеледиця. На крутому схилы застрягла швидка із пацієнтом, якого саме везли до лікарны. Витягти машину допомогли небайдужі. На вулиці виїхала техніка.

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На суцільну ковзанку перетворилися напередодні ввечері і дороги Волині. У Ковелі через ожеледицю зіштовхнулися дві вантажівки. А в іншому районі у снігову пастку потрапив рейсовий автобус. Він застряг просто посеред поля.

Зранку на вулиці вже виїхала снігоприбиральна техніка. І тут теж не обійшлося без пригод – одна з машин, яка посипала дорогу, перекинулася і розсипала пісок на трасу. Зчинився затор.

Негода в Україні: по всій країні дме поривчастий вітер 23 метри за секунду

Штормове попередження синоптики оголосили і на завтра. Прогнозують сильний вітер та хуртовини. Водіїв закликають бути обережними на дорозі і у разі потреби звертатись на гарячу лінію дорожників.

Крім того, вже завтра сніг накриє не лише Волинь, а й інші західні регіони. Йтиме сніг також у північних областях та на Вінниччині.

Вихідні, прогнозують синоптики, будуть не лише сніжними, а й морозними. Завтра ще до 4 градусів нижче нуля, а вже в неділю – до мінус 8. І з кожним днем мороз лише посилюватиметься. Такою самою погода найближчими днями буде й у столиці. До того ж, рятувальники просять киян бути обережними – на дорогах можлива ожеледиця.

Погода в Україні: у північних областях та у Вінницькій області ітиме сніг

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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