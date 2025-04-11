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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2 хв

Жінка, чоловік якої зник на війні, працювала на Росію та готувала теракти

В Україні жінка та її співмешканець готували теракти. Як їх затримали та про що вони розповіли?

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
Жінка, чоловік якої зник на війні, працювала на Росію та готувала теракти

Юлія, яку підозрюють у держзраді / © ТСН

Агентів ФСБ затримала СБУ на Хмельниччині. Це 24-річна жінка та її 57-річний співмешканець. Разом конструювали вибухові пристрої, які планували закладали під автівки місцевих депутатів у Кам’янці-Подільському. А перед цим уже виконали так звані «тестові завдання» — спалювали приміщення сільрад.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Юлії — 24 роки. У неї троє дітей, останнього народила вже після затримання. Жінка погоджується говорити на камеру. А от її 57-річний співмешканець просить не показувати обличчя. Обох затримали за держзраду.

Російський куратор вийшов на Юлію в соцмережах. Каже, намагалася там знайти свого безвісти зниклого на війні чоловіка. А після отримання завдань долучила до них іншого.

«Я не спілкувався ні з ким. Це все Юля. Вона мене просила, вона вагітна, і знаєте, щоб не нєрвнічала жінка», — каже чоловік.

Перші завдання — за винагороду підпалити сільради. Хто був головним, пара не дійде згоди. Встигли підпалити 3 будівлі. А наступним завданням було виготовити вибухівку.

«Він давав список, що скупляти, я не розуміла взагалі, що це має бути. Спільник, звичайно, зрозумів, він старший чоловік, він усе зразу поняв», — каже Юлія.

«Вони чітко розуміли, що вони готують. Вже їм вдалося підготувати телефон, який мав активувати детонатор», — каже оперативник.

Вибухівка / © ТСН

Вибухівка / © ТСН

А паралельно, кажуть в СБУ, фігуранти допомагали складати список потенційних жертв — місцевих депутатів.

«Опитування анонімне — за кого би люди голосували, кого би вони хотіли бачити. Оце він хотів знати», — каже Юлія.

Куратор узгодив список із 8 людей, за якими Юлія та Ігор мали стежити. Під час обшуків у них знайшли стільки вибухівки, що страшно уявити наслідки.

«Тротиловий еквівалент, якої становить понад 7 кілограмів. Вибух, він спроможний зруйнувати кількаповерхову будівлю», — каже оперативник.

У СБУ кажуть, що ворог намагається всіляко дестабілізувати ситуацію, а агентів часто використовує як смертників. У лютому саме в Кам’янці-Подільському біля ТЦК загинув чоловік, який навіть не знав, що доставляє. Сам вибух готували двоє — літній чоловік і 17-річний юнак. Обох затримали, їм загрожує довічне, як і Юлії з Ігорем, теракт яких у СБУ попередили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 19:00 11 квітня. ГУЧНЕ затримання в СБУ! Переговори США та РФ!

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