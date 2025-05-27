Жінка дивом вижила на Вербну неділю, а сьогодні втратила дім: шокувальні подробиці атаки на Суми

Світлана Сапченко / © ТСН

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Серію ударів завдали росіяни по Сумах. Уночі три безпілотника поцілили у місцеве підприємство. Зайнялася пожежа на даху адмінбудівлі. А вранці окупанти вдарили з авіації по приватному сектору обласного центру. Прилетіло у трьох сотнях метрів від будинку нашої кореспондентки Оксани Солодовник. Вона розповість більше про наслідки чергового російського теракту.

Сьогодні ворожі “Шахеди” та авіація завдала чимало шкоди у Сумах. Щонайменше 5 разів місто здригалося від потужних вибухів.

О пів на другу ночі три безпілотники поцілили по промисловому підприємству. Зайнялася пожежа на даху адмінбудівлі. Вогонь швидко загасили рятувальники.

А вже вранці о пів на шосту окупанти вдарили з авіації по приватному сектору міста. Дві керовані авіабомби поцілили по будинках з інтервалом у кілька секунд. Бомби вибухнули неподалік одна від одної, й перебили газопровід.

“Було перебито газопостачання, був виток газу відповідно і електропостачання, газопостачання вже відновлено. Зараз працюють енергетики, 136 домогосподарств зараз без світла. Треба мінять електроопору”, - каже заступник Сумського міського голови Станіслав Поляков.



22 приватні будинки та один багатоквартирний зазнали різного ступеню руйнувань. У оселях переважно вибиті шибки, понівечені дахи та паркани. Уламки від КАБів люди знаходили за 300 метрів від місця влучань.



“Іще спала, пів п’ятого ранку було. Почула вибухи сильні. Один, другий. Осколки у дворі, на городі осколки, стіни полопалися на другому поверсі. Такі пошкодження”, - каже місцева.

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Світлана Сапченко вже вдруге потерпає від ворожих атак. Каже дивом вижила під час російського теракту у Вербну неділю — вона кондукторка, і під час удару працювала у тому самому автобусі, де загинула більшість пасажирів та водій. А нині вона — втратила хату. Вижила лише тому, що під час атаки її не було удома.

“Фашисти, чи я не знаю як їх називати, я їх просто ненавиджу за те, що вони роблять у нашому місті, що стільки гине людей, стільки залишаються без житла, без нічого”, - каже жінка

Будинок Світлани Сапченко / © ТСН

Нині комунальники та волонтери ліквідовують наслідки російських ударів. Поліція та представники міськради приймають заявки на обстеження пошкодженого майна, а людям вже почали роздавати необхідні будівельні матеріали.

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